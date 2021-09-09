Let's go against GO

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13 views • September 09, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Gegen Graphenoxid angehen
Graphenoxid verursacht nicht nur den Körper-Magnetismus, es kann noch viel gefährlicher werden, wenn 5G dazu kommt...
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
Der Körper kann Graphenoxid wieder vollständig selber abbauen. Mit folgenden rezeptfreien Nahrungsergänzungsmitteln kässt sich dieser Prozess unterstützen:
• Glutathion (am wichtigsten für Körperentgiftung) oder vorzugsweise
• NAC = N-Acetylcystein 600-750mg (veranlasst den Körper Glutathion selber zu produzieren)
• Zink
• Astaxantin 5mg (verbessert auch die Sehkraft)
• Quercetin
• Vitamin D3
• Mariendistel (auch Leber- und Magenschutz)
• Melatonin 1mg bis 10mg (gegen 5G)
— alternativ CDL + Zeolith
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
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Graphenoxid verursacht nicht nur den Körper-Magnetismus, es kann noch viel gefährlicher werden, wenn 5G dazu kommt...
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• Glutathion (am wichtigsten für Körperentgiftung) oder vorzugsweise
• NAC = N-Acetylcystein 600-750mg (veranlasst den Körper Glutathion selber zu produzieren)
• Zink
• Astaxantin 5mg (verbessert auch die Sehkraft)
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