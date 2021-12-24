ЭТО НУЖНО ЧЕТКО ЗНАТЬ! «Приняв печать антихриста (мРНК-вакцину) вы становитесь марионеткой дьявола»

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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«Сначала они будут помогать людям и близким продуктами, а потом они будут СТАНОВИТЬСЯ ВСЁ ХУЖЕ И ЗЛОБНЕЙ и когда ПОЙМУТ ЧТО ПОПАЛИ В СЕТИ лукавого так озлобятся, что начнут помогать вылавливать и тех кто ещё не принял, за какую ниточку дьявол потянет то они и будут делать...» (из пророчеств)!
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Сейчас если человеку напрямую предложили бы «УМРИ, или выгоним с роботы», — то он естественно сделает правильный выбор. Потому что зачем ему такая работа?.. Но если скажут завуалировано: «Вакцинируйтесь, или увольнение», то не знающие точно, что на самом деле такой «укол» представляет (хоть и замедленное, но гарантированное ужаснейшее убийство души и тела), — такие соглашаются. При этом не пытаясь по-настоящему разобраться, чем подобная инъекция грозит.