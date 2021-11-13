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Kymatica (2009)
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144 views • November 13, 2021
Kymatica centra-se na consciência humana e universal, e também aprofunda os aspectos metafísicos da realidade.
Kymatica (do grego ta kymatica que significa assuntos relativos às ondas) empreendimento para o reino de Cymatics e discutir assuntos de espiritualidade, estados alterados da mente, do ego e responsabilidade pessoal.
O filme assinala a psique e doença que a humanidade tem induzido pela criação insana da ilusão, que é a principal causa de dor e sofrimento. Avança mais em aspectos metafísicos e conecta antigos mitos e a história escondida com modernas formas de sociedades que resultam política. Explica o xamanismo, a dualidade e a realidade por trás dos DNAs e falsas crenças antigas e modernas.
Fonte: http://esotericagenda.net/
Kymatica (do grego ta kymatica que significa assuntos relativos às ondas) empreendimento para o reino de Cymatics e discutir assuntos de espiritualidade, estados alterados da mente, do ego e responsabilidade pessoal.
O filme assinala a psique e doença que a humanidade tem induzido pela criação insana da ilusão, que é a principal causa de dor e sofrimento. Avança mais em aspectos metafísicos e conecta antigos mitos e a história escondida com modernas formas de sociedades que resultam política. Explica o xamanismo, a dualidade e a realidade por trás dos DNAs e falsas crenças antigas e modernas.
Fonte: http://esotericagenda.net/
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