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Imádom a főáramú narratívát és soha nem kételkedem Bill Gates-ben! Ébredj JP-vel!
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41 views • May 16, 2020
JP rendkívül élvezetes és szatírikus módon tárja eléd, ahogy a tömeg birka módon viselkedik és "gondolkodik". Érdemes megnézni magyar felirattal.
Milyen lenne ha abbahagynád az önálló gondolkodást és elhinnél végre mindent amit a média közöl veled?! Nos, megnézheted, hogy milyen lehet teljesen agymosottá válni a hírek által.... Ébredés JP-vel. Ez ám az Awakening folyamat!
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("What would it be like if you stopped thinking for yourself and believed everything the media tells you? Here's what it might look like to be completely brainwashed by the news."- JP)
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A magyar felirat elkészítését köszönöm Kate Rose-nak!
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Milyen lenne ha abbahagynád az önálló gondolkodást és elhinnél végre mindent amit a média közöl veled?! Nos, megnézheted, hogy milyen lehet teljesen agymosottá válni a hírek által.... Ébredés JP-vel. Ez ám az Awakening folyamat!
https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
("What would it be like if you stopped thinking for yourself and believed everything the media tells you? Here's what it might look like to be completely brainwashed by the news."- JP)
Source: http://www.AwakenWithJP.com
A magyar felirat elkészítését köszönöm Kate Rose-nak!
A VilagHelyzete .com és az AlternativHirek.com cikkeiben minden választ megtalálsz 2011 óta!
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Website -- VilagHelyzete
1. BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
☑ Facebook --
2. ❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
3. Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete
4. FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
☑ Website -- Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
☑ Youtube-channel --
⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
☑ VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
➡️ ➡️ ➡️
★ ----- Important Links ----- ★
☑ Watched the video!
☐ Liked?
☐ Subscribed?
--------------------------------------
All of my opinions in this video are my own, I was not paid to make this video. Please check my website for articles and for the Truth.
AWAKENING THE WORLD ... ... EVERY HEART MAKES A DIFFERENCE
In a world that continues to evolve, there are certain outcomes that become inevitable. The shift in human potential is one of them...
http://www.VilagHelyzete.com/
Please join the peaceful REVOLUTION of our WORLD HERE:
http://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
➡️ ➡️ ➡️ SUPPORT and HELP the Awakening Movement: ➡️ ➡️ ➡️
Ha úgy érzed értékes a VilagHelyzete és Alternatív Hírek oldalakkal kapcsolatos tevékenységem vagy érdemes támogatni a fennmaradást, minden segítséget szívesen veszek és köszönök: akár a Paypal-küldéssel, akár Patreon támogatóként, mert nagyban segít a további működésben és életben tartásban. Köszönöm!
☑ PayPal: https://www.paypal.me/VilagHelyzete
vagy Exkluzív tartalom és kommunikációs lehetőség patronálóknak:
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