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Vaxxed 2. La verdad de las personas sobre las Vacunas. Subtitulado al español.
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1642 views • December 26, 2020
Documental Vaxxed 2 Subtitulado al español por https://elinvestigador.org y ofrecido en alta calidad.
Más info en: https://elinvestigador.org/vaxxed2/
Impresionante documental del 2019. Fundamental en estos tiempos y tal vez el más importante que hemos publicado sobre vacunas.
¿Puedes permitirte no escuchar a las personas afectadas por vacunas y de lo que te advierten?
Esta es la Segunda parte del famoso documental Vaxxed 1: Del encubrimiento a la catástrofe, que Robert De Niro popularizó en 2016.
Obviamente este documental muestra una realidad que dificilmente emitirán los medios de comunicación oficiales, ya que entra en un conflicto de intereses directo con todos los laboratorios y farmacéuticas que producen vacunas.
LAS VACUNAS SON UNO DE LOS MAYORES NEGOCIOS EN EL PLANETA
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Impresionante documental del 2019. Fundamental en estos tiempos y tal vez el más importante que hemos publicado sobre vacunas.
¿Puedes permitirte no escuchar a las personas afectadas por vacunas y de lo que te advierten?
Esta es la Segunda parte del famoso documental Vaxxed 1: Del encubrimiento a la catástrofe, que Robert De Niro popularizó en 2016.
Obviamente este documental muestra una realidad que dificilmente emitirán los medios de comunicación oficiales, ya que entra en un conflicto de intereses directo con todos los laboratorios y farmacéuticas que producen vacunas.
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