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Above Majestic (Legendado)
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154 views • August 04, 2020
Este é provavelmente o documentário mais importante que alguma vez poderão assistir.
Above Majestic é uma visão chocante e provocativa do que seria necessário para esconder um Programa Espacial Secreto multi-bilionário (um grupo clandestino de militares e líderes corporativos encarregado da tecnologia extraterrestre de engenharia reversa, também conhecido como Majestic 12) do público e as implicações que isso teria para a humanidade. Os espectadores descobrirão os detalhes mais profundos sobre as origens, tecnologias, história, encobrimentos, conspirações, testemunhos e pesquisas que vão além e acima do Majestic.
Above Majestic é uma visão chocante e provocativa do que seria necessário para esconder um Programa Espacial Secreto multi-bilionário (um grupo clandestino de militares e líderes corporativos encarregado da tecnologia extraterrestre de engenharia reversa, também conhecido como Majestic 12) do público e as implicações que isso teria para a humanidade. Os espectadores descobrirão os detalhes mais profundos sobre as origens, tecnologias, história, encobrimentos, conspirações, testemunhos e pesquisas que vão além e acima do Majestic.
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