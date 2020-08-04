Above Majestic (Legendado)

Este é provavelmente o documentário mais importante que alguma vez poderão assistir.



Above Majestic é uma visão chocante e provocativa do que seria necessário para esconder um Programa Espacial Secreto multi-bilionário (um grupo clandestino de militares e líderes corporativos encarregado da tecnologia extraterrestre de engenharia reversa, também conhecido como Majestic 12) do público e as implicações que isso teria para a humanidade. Os espectadores descobrirão os detalhes mais profundos sobre as origens, tecnologias, história, encobrimentos, conspirações, testemunhos e pesquisas que vão além e acima do Majestic.