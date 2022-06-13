Επιστημονικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το 5G επιδεινώνει την ασθένεια από covid19

Η έκθεση στο 5G ενισχύει τη μολυσματικότητα του Covid19 και συμβάλλει στις φλεγμονώδεις διεργασίες του, καθώς και στη θρόμβωση.





Τόσο το 5G όσο και ο Covid19 μπορούν να προκαλέσουν και να περιπλέξουν καρδιακές διαταραχές.





Οι συγγραφείς παρουσιάζουν την εργασία τους ως απόδειξη ότι το 5G μπορεί να έχει επιδεινώσει την πανδημία Covid19 εξασθενώντας την ανοσία του σώματος-ξενιστή και αυξάνοντας τη λοιμογόνο δύναμη του SARS-CoV2.





Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΔΩ: https://bit.ly/3Ans9rD





-----------------------





Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND