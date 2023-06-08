Ζωντανή ομιλία π. Σεραφείμ Ζήση με θέμα: Ομοιοπαθητική ιατρική, η μαγεία και η Μασονία - (ΜΕΡΟΣ Γ΄)

Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, στις 7:00 μμ., ο οσιολογιώτατος μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης θα μιλήσει με θέμα: Ομοιοπαθητική ιατρική, η μαγεία και η Μασονία - (ΜΕΡΟΣ Γ΄)

Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr

