Mini Documentário Brasileiro Uma Mentira Conveniente

Uma produção de Luiz Matos, o documentário brasileiro realizou algumas entrevistas sobre o tema do "aquecimento global" e das "mudanças climáticas", trazendo mais discussões sobre o tema, na época de 2014.Participações de José Bueno Conti, Kenitiro Suguio, Luis Molion, Mario de Carvalho e Ricardo Felicio, signatários de Cartas Abertas enviadas aos governantes brasileiros em mais de uma ocasião.O Produtor Luiz Matos fez um ótimo trabalho, elencando as discussões que são realizadas sobre o tema.Publicado originalmente em 05 de fevereiro de 2014.Agradeço ao Sr. Luiz Matos pela gentileza em conceder o seu trabalho. Ressalta-se: um importante registro histórico.