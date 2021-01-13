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Mini Documentário Brasileiro Uma Mentira Conveniente
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3 views • January 13, 2021
Uma produção de Luiz Matos, o documentário brasileiro realizou algumas entrevistas sobre o tema do "aquecimento global" e das "mudanças climáticas", trazendo mais discussões sobre o tema, na época de 2014.
Participações de José Bueno Conti, Kenitiro Suguio, Luis Molion, Mario de Carvalho e Ricardo Felicio, signatários de Cartas Abertas enviadas aos governantes brasileiros em mais de uma ocasião.
O Produtor Luiz Matos fez um ótimo trabalho, elencando as discussões que são realizadas sobre o tema.
Publicado originalmente em 05 de fevereiro de 2014.
Agradeço ao Sr. Luiz Matos pela gentileza em conceder o seu trabalho. Ressalta-se: um importante registro histórico.
https://www.youtube.com/watch?v=CTyUP0qdpO0
Participações de José Bueno Conti, Kenitiro Suguio, Luis Molion, Mario de Carvalho e Ricardo Felicio, signatários de Cartas Abertas enviadas aos governantes brasileiros em mais de uma ocasião.
O Produtor Luiz Matos fez um ótimo trabalho, elencando as discussões que são realizadas sobre o tema.
Publicado originalmente em 05 de fevereiro de 2014.
Agradeço ao Sr. Luiz Matos pela gentileza em conceder o seu trabalho. Ressalta-se: um importante registro histórico.
https://www.youtube.com/watch?v=CTyUP0qdpO0
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