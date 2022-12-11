وارث سیاسی رضا شاه پهلوی چه کسی است؟ / Dec 11, 2022

وارث #رضاشاه بزرگ #پهلوی چه کسی است؟ آیا کسی است که با او نسبت خونی دارد و نام خانوادگی اش پهلوی است یا کسی که روح رضاشاه در او دمیده شده و به راه و آرمان او و #میهن_پرستی و #ایران_گرایی او وفادار است؟ ملاک ها و شاخص های وارث رضا شاه بودن چیست؟ چگونه می توان تشخیص داد که کسی براستی به راه رضا شاه وفادار است یا تنها از نام او به قصد سیاسی سوء استفاده می کند؟ آیا نام پهلوی یک #برند_تجاری برای تجارت سیاسی است یامفهومی و راهی هم در این نام نهاده شده که اگر کسی وفادار به آن نباشد، لایق چنین نامی نیست؟ این برنامه #سیاست_از_نگاه_دانش با اجرای دوست و برادر همرزمم #شهبد_امیری که پخش مستقیم میشود را ببینید وآنرا لایک کنید و به اشتراک گسترده در شبکه های اجتماعی تان بگذارید در ضمن تمام ویدیو های ما بزودی محدود و حذف خواهند شد و یوتیوب، این کانال را خواهد بست. بنابراین در کانال #مهرایران در پلتفرم های بدون سانسور رامبل، برایتئون و تلگرام و در وبسایت تلویزیون سابسکرایب کنید. تمام آدرس کانالها در زیر آمده است لطفا لینک های ما را در شبکه های اجتماعی گوناگون به اشتراک گسترده بگذارید.

❗️❗️❗️❗️❗️❗️👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇❗️❗️❗️❗️❗️❗️



http://mehriran.tv

https://kaaa.info

https://youtube.com/c/MehriranTV

https://www.brighteon.com/channels/Me...

https://rumble.com/c/c-1635233

https://www.instagram.com/mehriran.tv

https://t.me/MehriranTV

[email protected]

[email protected]

Tel: +49 1788549216

