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ПРАВДА О РАКЕ. Поиск методов лечения. Вступительное слово автора
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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2985 views • July 12, 2022

Во вступительном слове автор рассказывает свою историю, о том, как он пришел к альтернативной онкологии. Рак унёс жизнь многих его близких родственников старшего поколения и официальная онкология не смогла помочь им, несмотря на все её “научные достижения и современные технологии”, а также затраченные деньги. Последней каплей в чаше стала смерть матери. После чего автор стал искать действительно работающее решение для лечения рака. Оказалось, что решение проблемы рака существует, но официальная онкология не заинтересована в том, чтобы люди знали это решение.

В данном сериале собрана уникальная информация от первых лиц, реально и успешно побеждающих и предупреждающих рак альтернативными методами (а не создающих лишь видимость этой борьбы, как это делает официальная онкология): врачей, ученых, исследователей и людей, исцелившихся от рака альтернативными методами. Многие из них впервые нарушают обет молчания и открывают доселе неизвестную широким кругам правду о раке – о том, почему официальная онкология никогда не победит рак (т.е. фактически это означает крах традиционной онкологии), и как его можно на 100% эффективно лечить и предупреждать натуральными методами.

Keywords
cancerserviceoncology
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