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Microsoft vient d'acheter les droits d'accès exclusifs au modèle de langage GPT-3
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7 views • October 22, 2020
De nombreux modèles d'intelligences artificielles (IA) font l'objet de développement, dans le monde et le 22 septembre 2020, Microsoft a acheté les droits d'accès exclusifs au modèle de langage GPT-3, après avoir investi 1 milliard de dollars US, en 2019.

Microsoft offre dont GPT-3 depuis sa plateforme infonuagique Azure et ça ouvre des possibilités d'usages qui n'ont de limites que l'imagination de ceux qui en feront usage, dans des presque tous les domaines où les mots, les images et même la musique font l'objet de créations ou de valorisation.

GPT-3 a été formé à partir de centaines de milliards de mots et est capable de coder, entre autres, en CSS, JSX et Python. Étant donné que les données de formation de GPT-3 étaient exhaustives, elles ne nécessitent pas de formation supplémentaire pour des tâches linguistiques distinctes.

Une aubaine pour les développeurs qui veulent utiliser rapidement les talents inhérents de GPT-3.

Évidemment, tout ça contribue à alimenter des débats de société, à propos de l'IA.

Les États doivent-ils utiliser le trésor public pour financer l'IA qui aura comme effet de bouleverser le marché du travail? Les élus doivent-ils protéger leurs concitoyens ou le capital qui investit dans l'IA? Ces questions et bien d'autres n'ont PAS ENCORE de réponse, au Québec et au Canada, parce qu'aucun élu n'a encore pris le temps de consulter la population.

Pourtant, il faut parler d'IA avant que l'apprentissage machine ne s'impose chez des employeurs qui seront alors tentés de remplacer des humains par des variantes d'IA, incluant des solutions utilisant GPT-3 d'OpenAI.

--

Je vous recommande mes 2 publications sur l'IA et ce que ça signifie pour notre société, soit celui-ci qui parle spécifiquement de GPT-3:

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1802

Et celui-ci qui parle de l'IA dans le marché du travail, de McKinsey et de l'ONU (toujours en rapport avec l'IA):

https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1801

--

Si vous croyez que mon travail est important:

https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas

Par Interac: [email protected]
Q = "Ton nom" et R: "Claude"

Merci à tous d'être avec moi, dans ces moments de changement qu'il nous faut habiter et façonner à notre image, profondément humaine, dans tout ce que ça comporte de plus noble.
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canadapolitiquequebec
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