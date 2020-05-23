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Bill Gates et Justin Trudeau disent la même chose, le même jour
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53 views • May 23, 2020
C'est fascinant que Bill Gates et Justin Trudeau ont dit à peu près exactement la même chose, l'un et l'autre, le même jour.
À quelques mots près, ils nous ont tous les deux déclaré que "la normalité ne revient que lorsque nous avons vacciné l'ensemble de la population mondiale".
Donc, la fin des restrictions n'est pas près de revenir... à moins d'un vaccin!
Les sources sont ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&t=1250
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Sérieusement, ça fait toute la différence, merci d'avance!
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