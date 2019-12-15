21RCB Från guld till skuld, en intervju med Samhällsmagasinets Jesper Johansson

Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011) Introt från Samhällsmagasinets dokumentär Kriget mot Kontanterna2) Patrik och Martin intervjuar Jesper Johansson från Samhällsmagasinet om deras samhällskritiska youtubedokumentärer I våldets skugga, En räddningstjänst i kris och den senaste Kriget mot kontanterna. Största fokuset läggs på att beröra bankernas roll i samhället och hur de skapar pengar ur ingenting vilket de kräver ränta på. Detta förehavande har gjort att vanliga människor trots ett evigt slit på några generationer gått från att äga sin egendom till att bli bankens skuldslavar, från guld till skuld.3) Anna-Lena Löfgren, Lyckliga gatan4) Helen Sjöholm, Man borde inte sova