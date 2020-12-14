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Le Pr Jean-Bernard Fourtillan répond aux questions du Pr Henri Joyeux
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42 views • December 14, 2020
Vidéo mise en ligne sur YouTube le 23 décembre 2016.
Big Pharma n'a pas encore dû la repérer, vu qu'elle est encore en ligne à cette heure (14/12/2020) sur la plateforme mondialiste ; cependant, avec l'incarcération en hôpital psychiatrique du Pr. Fourtillan, ça risque de changer. D'où cette sauvegarde sur d'autres plateformes.
En tout cas, comme on peut le constater aujourd'hui, les patchs bienfaisants ont été "tués" avant même d'être nés. Le lobby pharmaceutique est d'une puissance presque impensable. Cette entité méprisable n'a qu'un but : gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Et pour cela, elle fait le choix de rendre les populations malades... afin de les "soigner" avec... des médicaments qui produisent d'autres effets secondaires dommageables... Un cercle vicieux sans fin, criminel.
Lien YT, pour lire la présentation de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=3PkX8boc4RU
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
Big Pharma n'a pas encore dû la repérer, vu qu'elle est encore en ligne à cette heure (14/12/2020) sur la plateforme mondialiste ; cependant, avec l'incarcération en hôpital psychiatrique du Pr. Fourtillan, ça risque de changer. D'où cette sauvegarde sur d'autres plateformes.
En tout cas, comme on peut le constater aujourd'hui, les patchs bienfaisants ont été "tués" avant même d'être nés. Le lobby pharmaceutique est d'une puissance presque impensable. Cette entité méprisable n'a qu'un but : gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Et pour cela, elle fait le choix de rendre les populations malades... afin de les "soigner" avec... des médicaments qui produisent d'autres effets secondaires dommageables... Un cercle vicieux sans fin, criminel.
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