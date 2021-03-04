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ΠΑΙΚΤΕΣ ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑ ΑΚΕΡΔΙΣΤΗ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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762 views • March 04, 2021
Κι αφού οι ειδικοί μας διαβεβαίωσαν ότι κατόπιν του μπολιάσματος θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες χωρίς την παραμικρή διαφορά, συνεχίσαμε στην κανονικότητα μας όπου πριν από κάθε γιορτή και αργία αυτός ο ιός κορυφώνεται και απλώς καταλάβαμε ότι το μόνο που πρέπει να αλλάξουμε από την τωρινή μας κατάσταση είναι το να πάμε να τρυπηθούμε περιμένοντας παράλληλα να μας ενημερώσουν πόσο κρατάει η ανοσία για να ξέρουμε πότε θα είναι η ώρα να επανατρυπηθούμε επειδή ο ιός, λέει η επιστήμη ολάκερη, παραμονεύει!

Και όχι μόνο αυτό αλλά δείχνει τόσο φορμαρισμένος που αναμένεται να συνεχίσει το αήττητο σερί του τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς σύμφωνα με τις πάντα έγκυρες προβλέψεις του μεγάλου αδελφού της φαρμακοβιομηχανίας ΠΟΥ. Aυτά όμως συμβαίνουν όταν η ομάδα έχει απεριόριστο μπάτζετ όσο τα εκτυπωτικά δουλεύουν στο φουλ και δανείζουν ούτως ώστε την ίδια ώρα να ζημιώνουν τις κερατωμένες χώρες. Με αποκορύφωμα αυτών την Ελλάδα που περισσότερο από κάθε άλλη έχει να αντιμετωπίσει και το θέμα με τη λαθρομετανάστευση κάθε καρυδιάς καρυδιού ενώ παράλληλα η προδοτική ψευδοκυβέρνηση βιαιοπραγεί αδιακρίτως ενάντια στους διαφωνούντες.

Αυτό βέβαια δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη καθώς κι αυτοί, όπως όλοι, είχαν περάσει να προσκυνήσουν και να πάρουν το χρίσμα από τους εκπροσώπους του γνωστού και μη εξαιρετέου. Γι’αυτό και προωθούν τη θρησκεία που είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του για την οποία δείξαμε το έθιμο παιδοφιλίας που έχουν ενώ υπενθυμίσαμε πως όλες οι εξουσίες στην Ελλάδα έχουν αποδεχτεί χρόνια τώρα στο δίκαιο μας τους γάμους από 10 ετων! Και όλοι τους είναι συντονισμένοι στον ίδιο ρυθμό γιατί όλοι απλά έχουν το ρόλο πάντα να το παίζουν διαφορετικοί μεταξύ τους, να παίζουν σκάνδαλα πριν μια αλλαγή τους και να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους να βασίζει σε στημένους σωτήρες την ελπίδα του άρα ποτέ να μην κερδίζει. Σε αυτό λοιπόν το μαζικό ξεμπρόστιασμα της ματαιότητας του συστήματος τους, είναι μια χρυσή ευκαιρία για τη συνείδηση μας να απεμπλακεί από όλες αυτές τις νοοτροπίες και κοιτώντας μέσα μας να αρχίσουμε εμείς να χαράσουμε το δρόμο μας..

Για επικοινωνία: [email protected]

Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr

Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
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Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/paiktes-upnotismenoi-se-mia-partida-akerdisti

Ηλίας Μόσιαλος: Τι σημαίνει μετάδοση μετά τον εμβολιασμό https://m.facebook.com/photo?fbid=3797359176970007&;set=a.268953946477232

Immunologist: Pfizer, Moderna Vaccines Could Cause Long-Term Chronic Illness https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-moderna-vaccines-long-term-chronic-illness/

Brazil variant: Search for missing patient narrowed to 379 households, Matt Hancock says https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brazil-covid-variant-patient-matt-hancock-b1810455.html

Rio de Janeiro Carnival 🇧🇷 Leblon Beach Party | Walking on Leblon Beach | Brazil【4K】 2021 https://youtu.be/CcAYObnlehE

Πορεία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κάλυμνο για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού https://www.rodiaki.gr/article/453552/poreia-pragmatopoihthhke-shmera-sthn-kalymno-gia-ta-metra-kata-toy-korwnoioy

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΑ ΡΑΠΙΝΤ ΤΕΣΤ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ https://youtu.be/h_4rbgVg6Es

Ψηφιακή ταυτότητα και τεστ για τα παιδιά https://open.lbry.com/@%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82:d/hugo-talks_microsoft_h:d


EΠOlΚlΣMOΣ https://www.facebook.com/watch/?v=199036328503343

Μαρίκα Μητσοτάκη για Κυριάκο https://youtu.be/6-X39uXATUE

Αυτά που δεν μας δείχνουν τα κανάλια, στο νησί της Χίου https://www.facebook.com/LathroGR/videos/740181450270108

Καταλύεται η έννοια της Δημοκρατίας σε Χίο & Mυτιλήνη https://www.facebook.com/watch/?v=1110099652672178

ΤΟ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΈΘΙΜΟ ΠΟΥ ΒΙΑΖΟΥΝ ΜΙΚΡΑ ΑΓΟΡΙΑ BACHA BAZI https://www.facebook.com/800690456674324/videos/499153927616654/

Υπάρχει παραθυράκι στην Ελλάδα για εύκολο γάμο με ανήλικα παιδιά – Βρήκαμε 811 που παντρεύτηκαν κάτω των 14 ετών! https://mikropragmata.lifo.gr/zoi/yparchei-parathyraki-stin-ellada-gia-efkolo-gamo-me-anilika-paidia-vrikame-811-pou-pantreftikan-kato-ton-14-eton/

Σιωπή Των ΜΜΕ ;;;;;;;;Γιατί;;;;;;;;; Παραιτήθηκαν 29 Πρόεδροι Των Τοπικών Κοινοτήτων Του Δήμου Ορεστιάδας https://www.ksipnistere.com/2021/03/29.html

Γιατί τούς κρύβουν; Mηταράκης https://corfiatiko.blogspot.com/2021/02/blog-post_907.html

Μασόνοι πολιτικοί καί ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ https://youtu.be/6PU7GK-imJg
Keywords
vaccinesanalysisconspiracynew world orderglobalizationcoronavirus
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