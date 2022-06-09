RT ENGLISH - UKRAINIAN MINISTER FIRED! - FOR DEFAMING AND BARE FACE LYING ABOUT THE RAPE OF UKRAINIAN WOMEN BY RUSSIAN SOLDIERS BECAUSE THEY WANT WESTERN ARMS? - UKRAINE IS SO CORRUPT

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
UKRAINE - UK COLUMN NEWS LATEST SHOCKING ATROCITY'S COMMITTED BY UKRAINIAN NAZI ARMY -https://www.bitchute.com/video/nyy5zpE6iZ2r/
UKRAINE - UK COLUMN NEWS LATEST SHOCKING ATROCITY'S COMMITTED BY UKRAINIAN NAZI ARMY -https://www.bitchute.com/video/nyy5zpE6iZ2r/
TRUMP WANTS TO MEET GATES TO CLOSE DOWN FREE SPEECH ON THE INTERNET - ALIENATING HIS TRUTHER BASE! - WONT GO DOWN WELL WITH TRUTHERS AND 1ST AMENDMENT PATRIOTS - https://www.brighteon.com/eb9c1aa0-1470-4756-9897-463f37d701e2
YOU HAVE ALL BEEN TRICKED AND TRACKED - WARP SPEED! -https://www.brighteon.com/274501be-cc19-4ef1-9e09-fd4c3f85f549
BE WELL AWARE ABOUT VACCIANIA! -https://www.brighteon.com/bbc9f7c0-a0f0-4870-af68-41c9aef9aff8