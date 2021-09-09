Hilarisch! Thierry Baudet heeft geen tijd voor Voorpostgekkie hernia Hannie!

Wat een geweldig filmpje! Voorpostgekkie hernia Hannie Descendre strompelt achter Thierry Baudet aan die dit keer wel zijn ware aard laat zien. Natuurlijk heeft hij schijt aan al die verspreidertjes, zijn moment is immers al geweest op De Dam in Amsterdam? Omgeven door foute mannetjes met jodensterren op hun borst?

Tja, Hannie, zo werkt dat, dacht je nu echt dat je wat voorstelde in de ogen van volksmennertje Baudet?

Natuurlijk niet, je bent en blijft een domme tokkie, de uiterste onderlaag van de bevolking. Precies de mafkezen waar Baudet stemmen mee denkt te winnen.

Dat jij met al je ervaring (LOL!) daar nog intrapt! Je bent en blijft toch maar een dom mokkeltje.