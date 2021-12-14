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'De Pædofile Danskere' Part 3 - (The Danish Pedophiles) [24.01.2018]
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22 views • December 14, 2021
Interview med Jacob Billing, NRK
Det vakte genlyd, da dokumentarudsendelsen 'De pædofile danskere' i efteråret 2000 rullede over tv-skærmene: Igennem et års tid havde journalist Jacob Billing systematisk infiltreret Danish Pedophile Association (i daglig tale kaldet Pædofilgruppen) - som en anden amerikansk under cover-agent havde han minutiøst skabt sig en falsk identitet og iført skjult optageudstyr opnået adgang til foreningens lukkede møder.
Forbløffende hurtigt var Billing blevet en del af Københavns pædofile 'inderkreds', og hans forhold til et par af Pædofilgruppens medlemmer nærmede sig noget, man i andre sammenhænge ville kalde for venskab. Mange læsere vil sikkert kunne genkalde sig de slørede mænds kompromitterende udsagn, de urovækkende billeder fra sexturismens Indien og - som udsendelsens måske største scoop - optrævlingen af, hvordan en svensk familiefar i årevis havde forsynet pædofile mænd med pornografiske fotografier af sin mindreårige datter.
I 'Mænd i mørket' genfortæller Billing sin historie i mere ubunden form - og først og fremmest får læseren her mulighed for et indblik i hans sjælelige kvaler under det lange og krævende forløb:
Forfatteren var kort og godt på nippet til at gå eksistentielt i hundene, og efterhånden som hans alter ego trådte mere og mere i karakter, oparbejdede han selv et socialt kaos af druk, stoffer og et familieliv, som for længst havde overskredet sin smertegrænse.
Mødet med de pædofile mænds verden vakte forståelig afsky og vrede, men udsendelsens koncept forlangte, at journalisten kunne identificere sig med sine informanter og som et minimum formåede at vække tillid og gøre gode miner til slet spil. Et dobbeltliv med indbyggede omkostninger.
27.05.2003 https://politiken.dk/kultur/boger/boganmeldelser/faglitteratur_boger/art4917688/M%C3%A6ndene-i-m%C3%B8rket
--
Jacob Billing - Wikipedia, den frie encyklopædi
Jacob Billing (født 28. oktober 1966) er dansk forfatter, skribent og musiker. Han blev for alvor kendt i offentligheden i 2000, da han i sin egenskab af journalist gik undercover som pædofil for at optrevle den danske forening: The Danish Pedophile Assosiation. TV-2 DOK programmet De Pædofile Danskere blev som et af de første optaget med brugen af skjult kamera, hvilket skabte en voldsom debat blandt journalister og mediefolk i Danmark og i udlandet.
Udsendelsen "De Pædofile Danskere" blev på TV-2 set af mere end én million danskere og blev nomineret til Cavlingprisen og Årets TV-Oscar. Jacob Billing modtog Red Barnets Børnerettighedspris[1] samme år for dokumentaren De Pædofile Danskere.
Jacob Billing er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1999 og forfatter til en række bøger, blandt andet Mænd i Mørket (2003) om infiltreringen af den omdiskuterede danske forening Pædofilgruppen.
https://da.wikipedia.org/wiki/Jacob_Billing
Udbredelsen af pædofili i Danmark | faktalink
https://faktalink.dk/titelliste/fili
https://faktalink.dk/titelliste/fili/filiudbe
https://faktalink.dk/titelliste/fili/filiintr
https://faktalink.dk/titelliste/fili/filiudla
https://faktalink.dk/titelliste/sexturisme/bornesexturisme
Kim Osbøl - 4161 subscribers
https://www.bitchute.com/video/ZpZpoSAW2USd/
https://www.bitchute.com/channel/osboel/
Hænger tingene sammen med LGBTIQA+ og Pædofili??
Hvor mange 'tilfælde' skal der til før folk kan 'ses' hvad der foregår?
Udenrigsminister Jeppe Kofod er pædofil og Statsminister Mette Frederiksen holder hånden over ham.
Dokumenteret. Links til verifisering under alle mine videoer.
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (JA)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (JA)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (JA)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (JA)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (JA)
- Er de andre Politikere tavse om dette forhold? (JA)
- Er de så en del af denne Pædofili? (JA)
- Holder eliten hånden over hinanden? (JA)
- Er retssystemet plumråddent og korrupt? (JA)
- Hænger tingene sammen? (JA)
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Lars Andersen redegør og forklarer incl Lovhjemmel.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
"De Pædofile Danskere" 2000
"Mænd i Mørket" dokumentarisme, Tiderne Skifter, 2003
350 views Jan 24, 2018
Jacob Billing - 15 subscribers
https://youtu.be/xbhBlzIn8UU
Det vakte genlyd, da dokumentarudsendelsen 'De pædofile danskere' i efteråret 2000 rullede over tv-skærmene: Igennem et års tid havde journalist Jacob Billing systematisk infiltreret Danish Pedophile Association (i daglig tale kaldet Pædofilgruppen) - som en anden amerikansk under cover-agent havde han minutiøst skabt sig en falsk identitet og iført skjult optageudstyr opnået adgang til foreningens lukkede møder.
Forbløffende hurtigt var Billing blevet en del af Københavns pædofile 'inderkreds', og hans forhold til et par af Pædofilgruppens medlemmer nærmede sig noget, man i andre sammenhænge ville kalde for venskab. Mange læsere vil sikkert kunne genkalde sig de slørede mænds kompromitterende udsagn, de urovækkende billeder fra sexturismens Indien og - som udsendelsens måske største scoop - optrævlingen af, hvordan en svensk familiefar i årevis havde forsynet pædofile mænd med pornografiske fotografier af sin mindreårige datter.
I 'Mænd i mørket' genfortæller Billing sin historie i mere ubunden form - og først og fremmest får læseren her mulighed for et indblik i hans sjælelige kvaler under det lange og krævende forløb:
Forfatteren var kort og godt på nippet til at gå eksistentielt i hundene, og efterhånden som hans alter ego trådte mere og mere i karakter, oparbejdede han selv et socialt kaos af druk, stoffer og et familieliv, som for længst havde overskredet sin smertegrænse.
Mødet med de pædofile mænds verden vakte forståelig afsky og vrede, men udsendelsens koncept forlangte, at journalisten kunne identificere sig med sine informanter og som et minimum formåede at vække tillid og gøre gode miner til slet spil. Et dobbeltliv med indbyggede omkostninger.
27.05.2003 https://politiken.dk/kultur/boger/boganmeldelser/faglitteratur_boger/art4917688/M%C3%A6ndene-i-m%C3%B8rket
--
Jacob Billing - Wikipedia, den frie encyklopædi
Jacob Billing (født 28. oktober 1966) er dansk forfatter, skribent og musiker. Han blev for alvor kendt i offentligheden i 2000, da han i sin egenskab af journalist gik undercover som pædofil for at optrevle den danske forening: The Danish Pedophile Assosiation. TV-2 DOK programmet De Pædofile Danskere blev som et af de første optaget med brugen af skjult kamera, hvilket skabte en voldsom debat blandt journalister og mediefolk i Danmark og i udlandet.
Udsendelsen "De Pædofile Danskere" blev på TV-2 set af mere end én million danskere og blev nomineret til Cavlingprisen og Årets TV-Oscar. Jacob Billing modtog Red Barnets Børnerettighedspris[1] samme år for dokumentaren De Pædofile Danskere.
Jacob Billing er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1999 og forfatter til en række bøger, blandt andet Mænd i Mørket (2003) om infiltreringen af den omdiskuterede danske forening Pædofilgruppen.
https://da.wikipedia.org/wiki/Jacob_Billing
Udbredelsen af pædofili i Danmark | faktalink
https://faktalink.dk/titelliste/fili
https://faktalink.dk/titelliste/fili/filiudbe
https://faktalink.dk/titelliste/fili/filiintr
https://faktalink.dk/titelliste/fili/filiudla
https://faktalink.dk/titelliste/sexturisme/bornesexturisme
Kim Osbøl - 4161 subscribers
https://www.bitchute.com/video/ZpZpoSAW2USd/
https://www.bitchute.com/channel/osboel/
Hænger tingene sammen med LGBTIQA+ og Pædofili??
Hvor mange 'tilfælde' skal der til før folk kan 'ses' hvad der foregår?
Udenrigsminister Jeppe Kofod er pædofil og Statsminister Mette Frederiksen holder hånden over ham.
Dokumenteret. Links til verifisering under alle mine videoer.
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (JA)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (JA)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (JA)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (JA)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (JA)
- Er de andre Politikere tavse om dette forhold? (JA)
- Er de så en del af denne Pædofili? (JA)
- Holder eliten hånden over hinanden? (JA)
- Er retssystemet plumråddent og korrupt? (JA)
- Hænger tingene sammen? (JA)
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Lars Andersen redegør og forklarer incl Lovhjemmel.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
"De Pædofile Danskere" 2000
"Mænd i Mørket" dokumentarisme, Tiderne Skifter, 2003
350 views Jan 24, 2018
Jacob Billing - 15 subscribers
https://youtu.be/xbhBlzIn8UU
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