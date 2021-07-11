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La Crise Absolue 3
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20 views • July 11, 2021
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La Crise Absolue
Colonel SellinGénéral FlynnLa guerre sans restrictionPCC
MOSFUYIN
MOSglobal 13 hours ago
Traducteur : MOS Groupe de Média – Gtv abeilles


« La Crise Absolue » le clip1

1. la présentation du colonel Sellin par le général Flynn : non seulement il a une longue et solide formation biomédicale, mais il a aussi un dossier militaire et une expérience du combat impressionnants.

2. l’objectif principal du colonel en ce qui concerne le contournement du virus communiste chinois : maintenir le monde piégé dans un bourbier de “traçabilité”, afin d’éviter de devoir rendre des comptes.

3. le virus a été créé dans un laboratoire sous la supervision de l’Armée populaire de libération chinoise !

« La Crise Absolue » le clip 2

1. Sellin décrit le réseau de recherche de guerre biologique du PCC, établi de longue date et très étendu.

2. Covid-19 n’est que le “résultat” d’une phase de recherche du PCC sur les armes biologiques virales multiples.

3. Si le PCC n’est pas tenu responsable immédiatement, le monde pourrait être confronté à une autre pandémie encore plus dévastatrice, avec un taux de mortalité peut-être dix fois plus élevé !

« La Crise Absolue » le clip 3

1. Le général Flynn explique plusieurs formes traditionnelles de guerre et l'” guerre sans restriction ” à laquelle le monde est confronté aujourd’hui.

2. Le parti communiste chinois utilise un virus pour mener une nouvelle forme de guerre qui “peut être gagnée sans qu’un coup de feu soit tiré”, ce qui est la définition même du parti communiste chinois de la guerre à outrance !

3. le Parti communiste chinois mène une “guerre à outrance” contre les États-Unis dans de multiples domaines : sécurité de l’information, cyberespace, enseignement universitaire et attaques directes contre les systèmes médicaux civils et militaires américains !
Keywords
chinawarroombioweaponccphongkongcovid19gnewshydroxychloroquinehcqccpvirusunrestrictedgtvbgymilesguotakedownccpnewfederalstateofchinawhisleblowermovementwenguiyanlimenglimenggtranslatorsludedryannfscgettr
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