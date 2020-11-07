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Важность выбора питания при онкологии. Беседуют Владимир Лузай и Борис Гринблат
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337 views • November 07, 2020
В сегодняшней беседе Борис Гринблат и Владимир Лузай расскажут об одном из ключевых факторов при онкологии - о выборе питания. Поскольку питание может либо способствовать развитию раку, либо наоборот - способствовать исцелению.
Сайт о натуральной концепции лечения рака: https://medalternativa.info/
Читать бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
Сайт о натуральной концепции лечения рака: https://medalternativa.info/
Читать бесплатно книгу Бориса Гринблата “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
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