Dalai Lama y su DESLIZ FREUDIANO -"Chúpame la lengua”

En este video exponemos al lider religioso de los Budistas como un agente colaborador del Estado Profundo a traves de la CIA, como un machista que desprecia a las mujeres en sus declaraciones, por su falta de tomar accion de abuso sexual a menores por parte de otros monjes budistas, y por supuesto, hablaremos de su epico DESLIZ FREUDIANO de la semana pasada en donde le dice "jugando" (segun el) a un niño que si le gustaria chuparle la lengua.

