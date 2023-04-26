Dalai Lama y su DESLIZ FREUDIANO -"Chúpame la lengua”

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En este video exponemos al lider religioso de los Budistas como un agente colaborador del Estado Profundo a traves de la CIA, como un machista que desprecia a las mujeres en sus declaraciones, por su falta de tomar accion de abuso sexual a menores por parte de otros monjes budistas, y por supuesto, hablaremos de su epico DESLIZ FREUDIANO de la semana pasada en donde le dice "jugando" (segun el) a un niño que si le gustaria chuparle la lengua.