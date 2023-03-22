Barbara O'Neill - Compass - Parte 6 - Verdaderos remedios - El Uso Del Agua [1] Voice Over

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El sexto episodio presenta el primer remedio natural: el agua. El agua se puede utilizar de muchas
maneras y para muchos propósitos. Es el número dos entre los elementos más necesarios para la
vida. Sin agua potable moriríamos en muy poco tiempo. También puede utilizarse para limpiar el
cuerpo, tanto por fuera como por dentro. Pero el agua también puede utilizarse para el tratamiento de
muchas enfermedades. Ahora se introduce en un área llamada hidroterapia + y obtener el
conocimiento de algunos de estos ejercicios en detalle.