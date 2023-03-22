Barbara O'Neill - Compass - Parte 6 - Verdaderos remedios - El Uso Del Agua [1] Voice Over

El sexto episodio presenta el primer remedio natural: el agua. El agua se puede utilizar de muchas maneras y para muchos propósitos. Es el número dos entre los elementos más necesarios para la vida. Sin agua potable moriríamos en muy poco tiempo. También puede utilizarse para limpiar el cuerpo, tanto por fuera como por dentro. Pero el agua también puede utilizarse para el tratamiento de muchas enfermedades. Ahora se introduce en un área llamada hidroterapia + y obtener el conocimiento de algunos de estos ejercicios en detalle.

