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Cuando las Falsas Banderas no Flamean [The Corbett Report]
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1 view • April 23, 2022
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre
Emisión de The Corbett Report, casi con seguridad del 2010.
Por algún motivo no parece estar más en el archivo de la página de Corbett (o yo no lo encuentro), lo cual es curioso dado que en los tiempos actuales, en esta guerra imperialista y editada, repleta de medias verdades, omisiones interesadas de uno u otro bando del espectro autocrático, y con un sector de la resistencia tan sensible a solo ver las cosas blanco o negro con tal de no comprometer ninguna ideología, el mensaje de James Corbett recupera su vigencia.
Emisión de The Corbett Report, casi con seguridad del 2010.
Por algún motivo no parece estar más en el archivo de la página de Corbett (o yo no lo encuentro), lo cual es curioso dado que en los tiempos actuales, en esta guerra imperialista y editada, repleta de medias verdades, omisiones interesadas de uno u otro bando del espectro autocrático, y con un sector de la resistencia tan sensible a solo ver las cosas blanco o negro con tal de no comprometer ninguna ideología, el mensaje de James Corbett recupera su vigencia.
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