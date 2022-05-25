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Dr. Sam Bailey: Why I Switched To Raw Milk For Good! [24.05.2022]
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97 views • May 25, 2022
- Is all milk created equal? Dr Sam explains why she made the switch to raw milk. For good…
Note: In Denmark, today it is not legal to sell raw milk directly to consumers in a supermarket. If you want the raw milk without heat treatment, it must be purchased at the barn door.
Hypocrisy and direct lies and manipulation, read this!
For producers registered and approved by the Danish Veterinary and Food Administration, can be allowed to sell up to 70 liters of raw milk a week directly to consumers - as you say at the barn door. Milk producers must also sell raw milk to restaurants.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-raa-maelk-ved-stalddoer-og-til-mejerier-butikker-og-restauranter.aspx
--
Mannerup Møllegård - Hovedvejen 227, Osted, 4320 Lejre - tlf. 46 49 60 40
http://friskmaelk.dk/
https://www.dr.dk/levnu/mad/den-raa-maelk-skal-koebes-ved-stalddoeren
https://www.dr.dk/levnu/mad/den-raa-maelk-skal-koebes-ved-stalddoeren
https://skoruptraepillesalg.weebly.com/stalddoslashrs-salg-af-maeliglk-rugeaeligg-og-fjerkraelig.html
Info om rå, ubehandlet mælk:
https://skoruptraepillesalg.weebly.com/uploads/6/3/9/7/6397926/microsoft_word_-_supermlk_version_001__4_.pdf
Abonnement på mælk
Mælkesalget hos os foregår således, at du tegner et ”mælke-abonnement” hos os og således betaler
mælken forud inden afhentning. Mælkemængden samt hvor ofte du ønsker at afhente mælk
fastsætter du naturligvis selv, dog med et minimum svarende til 3,5 liter pr. afhentning.
Abonnementet indeholder ligeledes køb af transport- og opbevaringsemballage hos os inden første
afhentning af mælk.
Mette Guld & Jens Chr. Skovbo
Hedeagervej 20
8882 Fårvang
Mobil 40 30 11 56
https://skoruptraepillesalg.weebly.com/kontaktoplysninger.html
Skorup Træpillesalg / Stald Guld
v/Mette Elise Guld
Hedeagervej 18 Skorup
8882 Fårvang.
Tlf. 86 87 11 56
Jens Chr. Skovbo. 40 30 11 56
Mette 28 11 16 52
SE NR. 33 53 98 35
[email protected]
https://staldguld.weebly.com/
https://staldguld.weebly.com/stalddoslashrssalglopper.html#
https://farmerliv.dk/salg-af-maelk-og-koed-fra-staldoeren/
Af hygiejnekrav er der at det skal være rå og ubehandlet mælk, der er blevet nedkølet til højst 6 grader lige efter malkning. Mælken må ikke være mere end 24 timer gammelt, det skal overholde grænserne for for mange bakterier og celler der i mælken, at koen er sund og rask ved malkning. Samt det selvfølgelig ikke må indeholde medicinrester.
--
May 24th, 2022 - 351 views
Dr. Sam Bailey
@drsambailey
42K Followers
https://odysee.com/@drsambailey:c/Why-I-Switched-To-Raw-Milk-For-Good:5
https://odysee.com/@drsambailey:c
https://drsambailey.com/
https://t.me/drsambaileyofficial
Mail: [email protected]
Virus Mania Paperback: https://drsambailey.com/shop-2/
Note: In Denmark, today it is not legal to sell raw milk directly to consumers in a supermarket. If you want the raw milk without heat treatment, it must be purchased at the barn door.
Hypocrisy and direct lies and manipulation, read this!
For producers registered and approved by the Danish Veterinary and Food Administration, can be allowed to sell up to 70 liters of raw milk a week directly to consumers - as you say at the barn door. Milk producers must also sell raw milk to restaurants.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-raa-maelk-ved-stalddoer-og-til-mejerier-butikker-og-restauranter.aspx
--
Mannerup Møllegård - Hovedvejen 227, Osted, 4320 Lejre - tlf. 46 49 60 40
http://friskmaelk.dk/
https://www.dr.dk/levnu/mad/den-raa-maelk-skal-koebes-ved-stalddoeren
https://www.dr.dk/levnu/mad/den-raa-maelk-skal-koebes-ved-stalddoeren
https://skoruptraepillesalg.weebly.com/stalddoslashrs-salg-af-maeliglk-rugeaeligg-og-fjerkraelig.html
Info om rå, ubehandlet mælk:
https://skoruptraepillesalg.weebly.com/uploads/6/3/9/7/6397926/microsoft_word_-_supermlk_version_001__4_.pdf
Abonnement på mælk
Mælkesalget hos os foregår således, at du tegner et ”mælke-abonnement” hos os og således betaler
mælken forud inden afhentning. Mælkemængden samt hvor ofte du ønsker at afhente mælk
fastsætter du naturligvis selv, dog med et minimum svarende til 3,5 liter pr. afhentning.
Abonnementet indeholder ligeledes køb af transport- og opbevaringsemballage hos os inden første
afhentning af mælk.
Mette Guld & Jens Chr. Skovbo
Hedeagervej 20
8882 Fårvang
Mobil 40 30 11 56
https://skoruptraepillesalg.weebly.com/kontaktoplysninger.html
Skorup Træpillesalg / Stald Guld
v/Mette Elise Guld
Hedeagervej 18 Skorup
8882 Fårvang.
Tlf. 86 87 11 56
Jens Chr. Skovbo. 40 30 11 56
Mette 28 11 16 52
SE NR. 33 53 98 35
[email protected]
https://staldguld.weebly.com/
https://staldguld.weebly.com/stalddoslashrssalglopper.html#
https://farmerliv.dk/salg-af-maelk-og-koed-fra-staldoeren/
Af hygiejnekrav er der at det skal være rå og ubehandlet mælk, der er blevet nedkølet til højst 6 grader lige efter malkning. Mælken må ikke være mere end 24 timer gammelt, det skal overholde grænserne for for mange bakterier og celler der i mælken, at koen er sund og rask ved malkning. Samt det selvfølgelig ikke må indeholde medicinrester.
--
May 24th, 2022 - 351 views
Dr. Sam Bailey
@drsambailey
42K Followers
https://odysee.com/@drsambailey:c/Why-I-Switched-To-Raw-Milk-For-Good:5
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