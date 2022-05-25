Dr. Sam Bailey: Why I Switched To Raw Milk For Good! [24.05.2022]

Kim Osbøl - Copenhagen Denmark 1569 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

97 views • May 25, 2022





Note: In Denmark, today it is not legal to sell raw milk directly to consumers in a supermarket. If you want the raw milk without heat treatment, it must be purchased at the barn door.

Hypocrisy and direct lies and manipulation, read this!

For producers registered and approved by the Danish Veterinary and Food Administration, can be allowed to sell up to 70 liters of raw milk a week directly to consumers - as you say at the barn door. Milk producers must also sell raw milk to restaurants.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-raa-maelk-ved-stalddoer-og-til-mejerier-butikker-og-restauranter.aspx

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Mannerup Møllegård - Hovedvejen 227, Osted, 4320 Lejre - tlf. 46 49 60 40

http://friskmaelk.dk/



https://www.dr.dk/levnu/mad/den-raa-maelk-skal-koebes-ved-stalddoeren

https://www.dr.dk/levnu/mad/den-raa-maelk-skal-koebes-ved-stalddoeren



https://skoruptraepillesalg.weebly.com/stalddoslashrs-salg-af-maeliglk-rugeaeligg-og-fjerkraelig.html

Info om rå, ubehandlet mælk:

https://skoruptraepillesalg.weebly.com/uploads/6/3/9/7/6397926/microsoft_word_-_supermlk_version_001__4_.pdf

Abonnement på mælk

Mælkesalget hos os foregår således, at du tegner et ”mælke-abonnement” hos os og således betaler

mælken forud inden afhentning. Mælkemængden samt hvor ofte du ønsker at afhente mælk

fastsætter du naturligvis selv, dog med et minimum svarende til 3,5 liter pr. afhentning.

Abonnementet indeholder ligeledes køb af transport- og opbevaringsemballage hos os inden første

afhentning af mælk.

Mette Guld & Jens Chr. Skovbo

Hedeagervej 20

8882 Fårvang

Mobil 40 30 11 56



https://skoruptraepillesalg.weebly.com/kontaktoplysninger.html

Skorup Træpillesalg / Stald Guld

v/Mette Elise Guld

Hedeagervej 18 Skorup

8882 Fårvang.

Tlf. 86 87 11 56

Jens Chr. Skovbo. 40 30 11 56

Mette 28 11 16 52

SE NR. 33 53 98 35

[email protected]

https://staldguld.weebly.com/

https://staldguld.weebly.com/stalddoslashrssalglopper.html#



https://farmerliv.dk/salg-af-maelk-og-koed-fra-staldoeren/

Af hygiejnekrav er der at det skal være rå og ubehandlet mælk, der er blevet nedkølet til højst 6 grader lige efter malkning. Mælken må ikke være mere end 24 timer gammelt, det skal overholde grænserne for for mange bakterier og celler der i mælken, at koen er sund og rask ved malkning. Samt det selvfølgelig ikke må indeholde medicinrester.



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May 24th, 2022 - 351 views

Dr. Sam Bailey

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Virus Mania Paperback: - Is all milk created equal? Dr Sam explains why she made the switch to raw milk. For good…Note: In Denmark, today it is not legal to sell raw milk directly to consumers in a supermarket. If you want the raw milk without heat treatment, it must be purchased at the barn door.Hypocrisy and direct lies and manipulation, read this!For producers registered and approved by the Danish Veterinary and Food Administration, can be allowed to sell up to 70 liters of raw milk a week directly to consumers - as you say at the barn door. Milk producers must also sell raw milk to restaurants.--Mannerup Møllegård - Hovedvejen 227, Osted, 4320 Lejre - tlf. 46 49 60 40Info om rå, ubehandlet mælk:Abonnement på mælkMælkesalget hos os foregår således, at du tegner et ”mælke-abonnement” hos os og således betalermælken forud inden afhentning. Mælkemængden samt hvor ofte du ønsker at afhente mælkfastsætter du naturligvis selv, dog med et minimum svarende til 3,5 liter pr. afhentning.Abonnementet indeholder ligeledes køb af transport- og opbevaringsemballage hos os inden førsteafhentning af mælk.Mette Guld & Jens Chr. SkovboHedeagervej 208882 FårvangMobil 40 30 11 56Skorup Træpillesalg / Stald Guldv/Mette Elise GuldHedeagervej 18 Skorup8882 Fårvang.Tlf. 86 87 11 56Jens Chr. Skovbo. 40 30 11 56Mette 28 11 16 52SE NR. 33 53 98 35Af hygiejnekrav er der at det skal være rå og ubehandlet mælk, der er blevet nedkølet til højst 6 grader lige efter malkning. Mælken må ikke være mere end 24 timer gammelt, det skal overholde grænserne for for mange bakterier og celler der i mælken, at koen er sund og rask ved malkning. Samt det selvfølgelig ikke må indeholde medicinrester.--May 24th, 2022 - 351 viewsDr. Sam Bailey@drsambailey42K Followershttps://t.me/drsambaileyofficialMail: [email protected] Virus Mania Paperback: https://drsambailey.com/shop-2/ Keywords satanismfascistpsychopathic pedophilia lgbtqia

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