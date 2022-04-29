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Ukrajna: A második világháború folytatódik. (Thierry Meyssan, 2022 április 26)
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10 views • April 29, 2022
A NATO-propaganda megpróbálja minimalizálni a neonácik jelenlétét Ukrajnában azáltal, hogy összehasonlítja azt a nyugat többi részének egyenértékű csoportjaival. Az igazság egészen más. A bandéristák az elmúlt 30 évben fokozatosan átvették az ország uralmát, átírták a történelmet, képezték az ifjúságot, és egyenként megváltoztatták az állam minden jelképét. A lakosság egyharmadát beiktatták, és a fegyveres erők jó harmadát képviselik. Céljuk Oroszország elpusztítása, amit a strauss-iak segítségével próbálnak megtenni.
VOLTAIRE NETWORK, PARIS (FRANCE), 2022 APRILIS 26.
VOLTAIRE NETWORK, PARIS (FRANCE), 2022 APRILIS 26.
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