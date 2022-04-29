A NATO-propaganda megpróbálja minimalizálni a neonácik jelenlétét Ukrajnában azáltal, hogy összehasonlítja azt a nyugat többi részének egyenértékű csoportjaival. Az igazság egészen más. A bandéristák az elmúlt 30 évben fokozatosan átvették az ország uralmát, átírták a történelmet, képezték az ifjúságot, és egyenként megváltoztatták az állam minden jelképét. A lakosság egyharmadát beiktatták, és a fegyveres erők jó harmadát képviselik. Céljuk Oroszország elpusztítása, amit a strauss-iak segítségével próbálnak megtenni.

VOLTAIRE NETWORK, PARIS (FRANCE), 2022 APRILIS 26.