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郭富城 我為何讓你走【Music Video 】
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0 view • February 11, 2022
https://www.kkbox.com/hk/tc/song/Raa00Hl-6.YS8BeIS8BeI0XL-index.html
我為何讓你走
試聽 在 KKBOX 中開啟
作詞：潘源良 作曲：倫永亮
仍然是這街中的四周
仍然是這夜晚空氣在浮
騎著電單車的黑皮褸
懷念你那雙手
從來沒有飲品只有酒
迎著夜雨淚更爽快地流
從來沒發誓一生永久
還是會心傷透
我為何讓你走
一走了你永遠再不回頭
然後我像跌入洪溝 誰也沒法拯救
我為何讓你走
只因你說你有你的自由
無奈我為你易放而難收
從此飄於世間像夢遊
尋覓著你蹤跡一再走
才明白這是個廣闊地球
誰人在這夜輕捉你手
誰在吻你的口
誰曾話過相戀想永久
人便定要讓愛的有自由
然而就這夜竟分了手
誰為我心補救
我為何讓你走
一走了你永遠再不回頭
然後我像跌入洪溝 誰也沒法拯救
我為何讓你走
只因你說你有你的自由
無奈我為你易放而難收
從此飄於世間像夢遊
我為何讓你走
試聽 在 KKBOX 中開啟
作詞：潘源良 作曲：倫永亮
仍然是這街中的四周
仍然是這夜晚空氣在浮
騎著電單車的黑皮褸
懷念你那雙手
從來沒有飲品只有酒
迎著夜雨淚更爽快地流
從來沒發誓一生永久
還是會心傷透
我為何讓你走
一走了你永遠再不回頭
然後我像跌入洪溝 誰也沒法拯救
我為何讓你走
只因你說你有你的自由
無奈我為你易放而難收
從此飄於世間像夢遊
尋覓著你蹤跡一再走
才明白這是個廣闊地球
誰人在這夜輕捉你手
誰在吻你的口
誰曾話過相戀想永久
人便定要讓愛的有自由
然而就這夜竟分了手
誰為我心補救
我為何讓你走
一走了你永遠再不回頭
然後我像跌入洪溝 誰也沒法拯救
我為何讓你走
只因你說你有你的自由
無奈我為你易放而難收
從此飄於世間像夢遊
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