郭富城 我為何讓你走【Music Video 】

我為何讓你走試聽 在 KKBOX 中開啟作詞：潘源良 作曲：倫永亮仍然是這街中的四周仍然是這夜晚空氣在浮騎著電單車的黑皮褸懷念你那雙手從來沒有飲品只有酒迎著夜雨淚更爽快地流從來沒發誓一生永久還是會心傷透我為何讓你走一走了你永遠再不回頭然後我像跌入洪溝 誰也沒法拯救我為何讓你走只因你說你有你的自由無奈我為你易放而難收從此飄於世間像夢遊尋覓著你蹤跡一再走才明白這是個廣闊地球誰人在這夜輕捉你手誰在吻你的口誰曾話過相戀想永久人便定要讓愛的有自由然而就這夜竟分了手誰為我心補救我為何讓你走一走了你永遠再不回頭然後我像跌入洪溝 誰也沒法拯救我為何讓你走只因你說你有你的自由無奈我為你易放而難收從此飄於世間像夢遊