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Lokalne Łańcuchy Żywności, Ewolucja i Nowa Ludzkość, WYWIAD Z Michaelem Brownlee z USA
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49 views • April 10, 2020
MICHAEL BROWNLEE pracuje na pierwszym froncie ruchu lokalizacji łańcucha żywności od ponad dekady. Wspiera jednostki i grupy w budowie regionalnych łańcuchów żywności.
Jako „katalizator lokalnych banków żywności”, jest autorem książki „Taking Back Our Food Supply: How to Lead the Local Food Revolution to Reclaim a Healthy Future” (Odzyskując Nasze Zaopatrzenie w Żywność: Jak Poprowadzić Lokalną Rewolucję Żywności by Odzyskać Zdrową Przyszłość” (2019) oraz pierwszej książki „The Local Food Revolution: How Humanity Will Feed Itself in Uncertain Times” („Lokalna Rewolucja żywności: Jak Ludzkość Nakarmi siebie w Niepewnych Czasach” (2016).
Ksiażka ta była manifestem wygłoszonym, by naród zaczął lokalizować swoje łańcuchy żywności, był to strategiczny przewodnik dla wszystkich wezwanych do tego zadania.
Często zapraszany do rozmów, wywiadów i konferencji na wielu wydarzeniach na całym świecie, zajmujących się tym tematem.
Urodzony w Kolorado, Micheal mieszka w Boulder, gdzie wraz z partnerką Lynette Marie Hanthorn prowadzi organizację Local Food Catalysts. Prowadzą akademie on-line i organizują wydarzenia wspierające budzących się liderów w rewolucji żywieniowej na naszej planecie.
Obecnie rozwijają Akademię Lokalnego Jedzenia- program on-line dla katalizatorów i liderów tego ruchu na świecie, oferują szkolenia online, warsztaty, osobisty coaching oraz konsultacje.
Rozmawiamy o Świadomej Ewolucji, "Wynurzeniu", Kryzysie Ludzkości i narodzeniu Nowego Człowieka.
Linki:
Ruch Slow Money i Woody Tasch: www.slowmoney.org
Local food Academy: https://localfoodacademy.kartra.com/p...
Kurs online "Surviving the Future" na Sterling College: https://sterlingcollege.edu/course/su...
DAROWIZNY na publikacje książek i działania edukacyjne: PayPal e-mail: [email protected]
strona: www. samoświadomi.pl
Jako „katalizator lokalnych banków żywności”, jest autorem książki „Taking Back Our Food Supply: How to Lead the Local Food Revolution to Reclaim a Healthy Future” (Odzyskując Nasze Zaopatrzenie w Żywność: Jak Poprowadzić Lokalną Rewolucję Żywności by Odzyskać Zdrową Przyszłość” (2019) oraz pierwszej książki „The Local Food Revolution: How Humanity Will Feed Itself in Uncertain Times” („Lokalna Rewolucja żywności: Jak Ludzkość Nakarmi siebie w Niepewnych Czasach” (2016).
Ksiażka ta była manifestem wygłoszonym, by naród zaczął lokalizować swoje łańcuchy żywności, był to strategiczny przewodnik dla wszystkich wezwanych do tego zadania.
Często zapraszany do rozmów, wywiadów i konferencji na wielu wydarzeniach na całym świecie, zajmujących się tym tematem.
Urodzony w Kolorado, Micheal mieszka w Boulder, gdzie wraz z partnerką Lynette Marie Hanthorn prowadzi organizację Local Food Catalysts. Prowadzą akademie on-line i organizują wydarzenia wspierające budzących się liderów w rewolucji żywieniowej na naszej planecie.
Obecnie rozwijają Akademię Lokalnego Jedzenia- program on-line dla katalizatorów i liderów tego ruchu na świecie, oferują szkolenia online, warsztaty, osobisty coaching oraz konsultacje.
Rozmawiamy o Świadomej Ewolucji, "Wynurzeniu", Kryzysie Ludzkości i narodzeniu Nowego Człowieka.
Linki:
Ruch Slow Money i Woody Tasch: www.slowmoney.org
Local food Academy: https://localfoodacademy.kartra.com/p...
Kurs online "Surviving the Future" na Sterling College: https://sterlingcollege.edu/course/su...
DAROWIZNY na publikacje książek i działania edukacyjne: PayPal e-mail: [email protected]
strona: www. samoświadomi.pl
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