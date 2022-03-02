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HOTEL EPSTEIN ISLAND -PARODY- HARMONICA D MAJOR
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60 views • March 02, 2022
IN THE BERMUDA TRIANGLE, AN ISLAND IS THERE
A CERTAIN ONE NEAR BIDENS,
BRINGING CHILDREN DESPAIR
ITS ALL IN THE FLIGHT LOG
WELL KNOWN PEOPLE HAVE FLOWN
TO BE BLACKMAILED AND HANDLED
IN THE PEDOPHILIA SHOW
HILLARY OFTEN LIVES THERE
CALLS IT HER THROWN
WHILE CONTROLLING THE MARKET
OF A-DREN-O-CHROME
THE FLIGHT LOG OF LOLITA
IS NOT PUBLIC DOMAIN
BUT BECAUSE IT SHOULD BE
IT GATHERS MORE FAME
WELCOME TO THE HOTEL EPSTEIN ISLAND
ALWAYS PROTECTED BY (ALWAYS PROTECTED BY)
THE FBI. PLENTY OF FRAME-UPS
AT THE HOTEL EPSTEIN ISLAND
ANY TIME OF DAY (ANY TIME OF DAY)
RUN BY THE CIA
HER MIND IS GLOBALIST TWISTED
SHE GOT THE MERCEDES BENZ
AND IN LESS THAN 2 MINUTES
THE ISLAND CAN BE DRIVEN END TO END
NO JUDGE IN THE COURT YARD
TO SEE THE CHILDREN SWEAT
SOME DANCE TO SURRENDER, AND THIS LINE I FORGET
SO I CALLED UP THE BARTENDER
PLEASE BRING ME A BEER
SHE SAID, YOU ARE NOT FULLY VAXXED SO
I CANT SERVE YOU HERE
And still those voices are calling from far away
PUSHING CHILDREN ALL NIGHT AND DAY
FOR HUMAN TRAFFICKING TRADE
WORLD FAMOUS NOW PLAYING hotel Epstein
island, the real sound bite (the real sound bite)
Don Henley tried to write...
They livin' it up at the Hotel EPSTEIN ISLAND
WHERE ITS NEVER COLD (WHERE ITS NEVER COLD)
Bring ANY 9 YEAR OLD
MIRRORS on the ceiling, The pink champagne on ice
And she said, we are PHONE AP prisoners here
BY ELECTRONIC device
And in the master's chambers.
They gathered for the feast
EATING CHILDREN with their steely knives
MIND-CONTROLLED BY the beast
LAST thing I remember, I wasRunning for the GATE
I had to find the passage back
WITHOUT CHILDREN TO MASTERBATE
Relax, said JEFF EPSTEIN, LEAVE IT ALL TO ME,
WITH MY STARTUP IN PEDOPHILIA, I TAUGHT GEOGRAPHY
A CERTAIN ONE NEAR BIDENS,
BRINGING CHILDREN DESPAIR
ITS ALL IN THE FLIGHT LOG
WELL KNOWN PEOPLE HAVE FLOWN
TO BE BLACKMAILED AND HANDLED
IN THE PEDOPHILIA SHOW
HILLARY OFTEN LIVES THERE
CALLS IT HER THROWN
WHILE CONTROLLING THE MARKET
OF A-DREN-O-CHROME
THE FLIGHT LOG OF LOLITA
IS NOT PUBLIC DOMAIN
BUT BECAUSE IT SHOULD BE
IT GATHERS MORE FAME
WELCOME TO THE HOTEL EPSTEIN ISLAND
ALWAYS PROTECTED BY (ALWAYS PROTECTED BY)
THE FBI. PLENTY OF FRAME-UPS
AT THE HOTEL EPSTEIN ISLAND
ANY TIME OF DAY (ANY TIME OF DAY)
RUN BY THE CIA
HER MIND IS GLOBALIST TWISTED
SHE GOT THE MERCEDES BENZ
AND IN LESS THAN 2 MINUTES
THE ISLAND CAN BE DRIVEN END TO END
NO JUDGE IN THE COURT YARD
TO SEE THE CHILDREN SWEAT
SOME DANCE TO SURRENDER, AND THIS LINE I FORGET
SO I CALLED UP THE BARTENDER
PLEASE BRING ME A BEER
SHE SAID, YOU ARE NOT FULLY VAXXED SO
I CANT SERVE YOU HERE
And still those voices are calling from far away
PUSHING CHILDREN ALL NIGHT AND DAY
FOR HUMAN TRAFFICKING TRADE
WORLD FAMOUS NOW PLAYING hotel Epstein
island, the real sound bite (the real sound bite)
Don Henley tried to write...
They livin' it up at the Hotel EPSTEIN ISLAND
WHERE ITS NEVER COLD (WHERE ITS NEVER COLD)
Bring ANY 9 YEAR OLD
MIRRORS on the ceiling, The pink champagne on ice
And she said, we are PHONE AP prisoners here
BY ELECTRONIC device
And in the master's chambers.
They gathered for the feast
EATING CHILDREN with their steely knives
MIND-CONTROLLED BY the beast
LAST thing I remember, I wasRunning for the GATE
I had to find the passage back
WITHOUT CHILDREN TO MASTERBATE
Relax, said JEFF EPSTEIN, LEAVE IT ALL TO ME,
WITH MY STARTUP IN PEDOPHILIA, I TAUGHT GEOGRAPHY
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