Programación predictiva: Videodrome

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Videodrome es visceral y directa al grano. No pierde tiempo en drama o explicaciones. En cambio, es un texto rico en símbolos disponibles para aquellos que puedan leerlos.
Videodrome describe nuestro control mental. En esta película, se muestra a los tecnócratas, a los ingenieros sociales como lo que son, hechiceros o psicólogos ancestrales.
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Todos somos libres 🤴 el miedo es una ilusión 🦸♀️ la Verdad nunca puede ser destruida 👨💻