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Что такое АНТИТЕЛА на самом деле
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132 views • October 12, 2020
В этом видео приводится мнение нескольких крупных учёных, развенчивающих мифы об антителах. Это Штефан Ланка (Stefan Lanka) - немецкий биолог и вирусолог (Германия), а также Томас Коуэн (Thomas Cowan). Приводятся результаты исследований, которые опровергают доминирующую теорию антител.
Источник: Канал Наука жизни https://www.youtube.com/channel/UCYo4-gpS7hQGjwyqVfLGTFw
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Пандемический театр. Теория инфекционных болезней — и её криминальная история (текстовая версия) https://medalternativa.info/entry/pandemicheskij-teatr-tekst/
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