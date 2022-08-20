Mappa Mundi: eine mittelalterliche "Weltkarte" im Schweizer 3-Seen-Land?

Nachdem Jerusalem und Spanien am Jolimont bereits gefunden sind (in der Westschweiz, siehe Video "Jerusalem am Jolimont?"), begeben wir uns hier auf Spurensuche nach weiteren dort codierten Ländern und Weltgegenden... und entdecken Frankreich, Sizilien und Ungarn bis hin zu Afrika, Persien und Indien!

Link zur PDF-Datei (aus welcher das Video vorgelesen wurde):

Aktuelles - Nur für Reiche! (jimdofree.com) oder Zeitreisen im Seeland (zeitreisen-seeland.ch)

Lizenzfreie Musik im Video (danke!): "Autumn Celtic Forest" von Adrian von Ziegler



