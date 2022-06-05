Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 41

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Как женщине относиться к проявлению женского принципа?
02:06 — Какая основная задача верных учеников Матери Мира?
03:19 — Вопрос об утверждении Мировой Женственности.
04:38 — Вопрос о словах «преданные» и «предать».
07:39 — Как победить страх?
10:02 — Что Посоветуете страдающим от одиночества?
12:01 — Коснётся ли Преображение полубогов, живущих на других землях?
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 41.
Читает Автор. https://youtu.be/XvYJ0Qe1AUQ
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») - https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-41
Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/
Фильм «Фейки о Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Полное Разоблачение!» https://youtu.be/tz2kG_2hVIg
(Биография Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
https://www.youtube.com/channel/UCFexfnUtsOj91yDqFU3twBw?sub_confirmation=1 - ПОДПИСАТЬСЯ на YouTube Канал Виктории ПреобРАженской (для получения сообщений о новых Видео нажмите на колокольчик Подписка на YouTube канал, нажать на колокольчик выбрав «Всё»).
Подпишитесь на Telegram Канал Telegram Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya.
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya