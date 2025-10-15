Wstęp do książki "Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego" #2. Psychotronika.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ten film jest materiałem dodatkowym do książki “Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego” Jana Białka. Przedstawia szkolenia psychotroniczne/technotroniczne jakie stosowano od lat 60-tych w wielu krajach na całym świecie, a które to "szkolenia" obejmujące kontakt z "informacjami z kosmosu" są niczym więcej jak "magią zaadoptowaną do społeczeństwa XXI wieku"... wszystko to stosowano na najwyższych stopniach szkoleń wmawiając jednocześnie społeczeństwu, iż istnieje jedynie materializm a religia jest "opium dla ludu"...
Link do książki: https://allegro.pl/oferta/tech-2-zrodla-rozwoju-srodowiska-technologicznego-17620457894