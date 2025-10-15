BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Wstęp do książki "Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego" #2. Psychotronika.
PrisonPlanet.pl
Ten film jest materiałem dodatkowym do książki “Tech.2 Źródła rozwoju środowiska technologicznego” Jana Białka. Przedstawia szkolenia psychotroniczne/technotroniczne jakie stosowano od lat 60-tych w wielu krajach na całym świecie, a które to "szkolenia" obejmujące kontakt z "informacjami z kosmosu" są niczym więcej jak "magią zaadoptowaną do społeczeństwa XXI wieku"... wszystko to stosowano na najwyższych stopniach szkoleń wmawiając jednocześnie społeczeństwu, iż istnieje jedynie materializm a religia jest "opium dla ludu"...


Link do książki: https://allegro.pl/oferta/tech-2-zrodla-rozwoju-srodowiska-technologicznego-17620457894

technotronikapsychotronicspsychotronikatechnotronics
