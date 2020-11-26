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3 REASONS TO ABOLISH THE CRIMINAL ATF ( 5,000 TOTAL WHINER ATF EMPLOYEES ); ONLY VOTE FOR CONGRESS MEMBERS THAT VOW EVICT ATF AND FBI FROM YOUR STATE; PATRIOTS - ARREST ATF ON SIGHT FOR TRESPASS
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88 views • November 26, 2020
UNITED STATES - WIDE THERE ARE 5,000 ATF AGENTS
THERE ARE 120 MILLION GUN OWNERS
UNITED STATES - WIDE THERE ARE 13,000 FBI AGENTS
https://www.statista.com/statistics/745497/number-of-fbi-employees-by-gender/
THE TIME HAS COME TO REMOVE BOTH OF THESE CRIMINAL RACKETEERING AGENCIES FROM THE STATES.
SHOULD ANY ILLEGAL GUN CONFISCATIONS HAPPEN; RAIDS ON PATRIOTS HOMES - PLAN ON CIVILIAN ARREST THE FBI AND ATF IN THE COUNTY AND TURN THEM OVER TO THE LOCAL SHERIFF.
IF THEY RESIST ARREST - USE ALL NECESSARY FORCE TO EFFECT THE ARREST; SEIZE UNDER CIVIL WAR ASSET FOREFEITURE PROTOCOLS THEIR WEAPONS, VEHICLES AND UNIFORMS; SHUT DOWN AND LOCK DOWN THEIR OFFICES FOR HAVING VIOLATED THE 2nd AMENDMENT.
THIS PITTANCE OF A FORCE THAT ONLY ARE AS LARGE AS THEIR LAPDOG CNN MAKES THEM OUT TO BE IS OF AN INCONSEQUENTIAL FORCE AGAINST THE AMERICAN RIFLEMEN....................................... AND THEY WOULD BE WISE TO REMEMBER WHO THEY WORK FOR. THEY WORK FOR THE U.S. CONSTITUTION AND AS SOON AS PATRIOTS BELIEVE THEY HAVE VIOLATED OUR RIGHTS - THEY WILL BE ARRESTED EN MASS.
THE ATF AND FBI WANT TO GO TO WAR WITH THE AMERICAN RIFLEMEN
GOOD DAMN LUCK WITH THAT ONE
PATRIOTS ARE ALWAYS ON GUARD FOR TYRANTS. PATRIOTS WILL CITIZENS ARREST THE ATF AT ANY TIME SUCH AS MAKING ILLEGAL GUN REGISTRIES.
JUST CALL THE LOCAL MILITIA NEXT TIME YOU SEE ATF ILLEGALLY COPYING FFL s 4473 s PATRIOTS WILL COME AND ARREST THESE CRIMINALS.
18,000 TYRANTS AGAINST 120 MILLION RIFLEMEN OR
FBI AND ATF DO YOU WANT TO TAKE ON THE 3 % ??
PATRIOTS ARE READY FOR THE FIGHT ANY TIME.
THE 2nd AMENDMENT WAS MADE TO DEAL WITH A TYRANNICAL GOVERNMENT THE FOUNDING FATHERS PUT THAT IN THE CONSTITUTION TO CRUSH TYRANTS. DON'T STEP ACROSS THAT LINE ATF OR FBI
LAST TIME WE CHECKED CNN DID NO HAVE AN ARMY TO PROTECT YOU.
PERHAPS PATRIOTS WILL CALL CNN AND TELL THEM TO COME TO A CERTAIN LOCATION AS PATRIOTS CITIZENS ARREST THE ENTIRE ATF OR FBI OFFICE AND TURN YOU OVER TO THE LOCAL SHERIFFS.
IT IS BETTER TO REMOVE THESE 2 CRIMINAL ORGANIZATIONS FROM THE STATES NOW PATRIOTS. TELL YOUR SENATORS AND CONGRESS MEMBERS; DEFUND THE FBI AND ATF AND SHUT DOWN THESE 2 CRIMINAL RACKETEERING ORGANIZATIONS OR THEY WILL NOT BE RE-ELECTED OR ELECTED.
THE Pholosopher
24.8K subscribers
3 reasons why the ATF should be abolished.
Please help me continue my work over at Patreon: https://www.patreon.com/thepholosopher
It's more important than ever to push back against the gun grabbers during this time of crisis!
#2a #gunrights #shallnotbeinfringed #guns #firearms
💛🖤💛🕊️💛🖤💛
~Transcript and Sources on Steemit: https://steemit.com/gunrights/@thepho...
Philosophy is my core. Reason is my foundation. Phở is my sustenance.
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THERE ARE 120 MILLION GUN OWNERS
UNITED STATES - WIDE THERE ARE 13,000 FBI AGENTS
https://www.statista.com/statistics/745497/number-of-fbi-employees-by-gender/
THE TIME HAS COME TO REMOVE BOTH OF THESE CRIMINAL RACKETEERING AGENCIES FROM THE STATES.
SHOULD ANY ILLEGAL GUN CONFISCATIONS HAPPEN; RAIDS ON PATRIOTS HOMES - PLAN ON CIVILIAN ARREST THE FBI AND ATF IN THE COUNTY AND TURN THEM OVER TO THE LOCAL SHERIFF.
IF THEY RESIST ARREST - USE ALL NECESSARY FORCE TO EFFECT THE ARREST; SEIZE UNDER CIVIL WAR ASSET FOREFEITURE PROTOCOLS THEIR WEAPONS, VEHICLES AND UNIFORMS; SHUT DOWN AND LOCK DOWN THEIR OFFICES FOR HAVING VIOLATED THE 2nd AMENDMENT.
THIS PITTANCE OF A FORCE THAT ONLY ARE AS LARGE AS THEIR LAPDOG CNN MAKES THEM OUT TO BE IS OF AN INCONSEQUENTIAL FORCE AGAINST THE AMERICAN RIFLEMEN....................................... AND THEY WOULD BE WISE TO REMEMBER WHO THEY WORK FOR. THEY WORK FOR THE U.S. CONSTITUTION AND AS SOON AS PATRIOTS BELIEVE THEY HAVE VIOLATED OUR RIGHTS - THEY WILL BE ARRESTED EN MASS.
THE ATF AND FBI WANT TO GO TO WAR WITH THE AMERICAN RIFLEMEN
GOOD DAMN LUCK WITH THAT ONE
PATRIOTS ARE ALWAYS ON GUARD FOR TYRANTS. PATRIOTS WILL CITIZENS ARREST THE ATF AT ANY TIME SUCH AS MAKING ILLEGAL GUN REGISTRIES.
JUST CALL THE LOCAL MILITIA NEXT TIME YOU SEE ATF ILLEGALLY COPYING FFL s 4473 s PATRIOTS WILL COME AND ARREST THESE CRIMINALS.
18,000 TYRANTS AGAINST 120 MILLION RIFLEMEN OR
FBI AND ATF DO YOU WANT TO TAKE ON THE 3 % ??
PATRIOTS ARE READY FOR THE FIGHT ANY TIME.
THE 2nd AMENDMENT WAS MADE TO DEAL WITH A TYRANNICAL GOVERNMENT THE FOUNDING FATHERS PUT THAT IN THE CONSTITUTION TO CRUSH TYRANTS. DON'T STEP ACROSS THAT LINE ATF OR FBI
LAST TIME WE CHECKED CNN DID NO HAVE AN ARMY TO PROTECT YOU.
PERHAPS PATRIOTS WILL CALL CNN AND TELL THEM TO COME TO A CERTAIN LOCATION AS PATRIOTS CITIZENS ARREST THE ENTIRE ATF OR FBI OFFICE AND TURN YOU OVER TO THE LOCAL SHERIFFS.
IT IS BETTER TO REMOVE THESE 2 CRIMINAL ORGANIZATIONS FROM THE STATES NOW PATRIOTS. TELL YOUR SENATORS AND CONGRESS MEMBERS; DEFUND THE FBI AND ATF AND SHUT DOWN THESE 2 CRIMINAL RACKETEERING ORGANIZATIONS OR THEY WILL NOT BE RE-ELECTED OR ELECTED.
THE Pholosopher
24.8K subscribers
3 reasons why the ATF should be abolished.
Please help me continue my work over at Patreon: https://www.patreon.com/thepholosopher
It's more important than ever to push back against the gun grabbers during this time of crisis!
#2a #gunrights #shallnotbeinfringed #guns #firearms
💛🖤💛🕊️💛🖤💛
~Transcript and Sources on Steemit: https://steemit.com/gunrights/@thepho...
Philosophy is my core. Reason is my foundation. Phở is my sustenance.
~Connect with me (((o(*ﾟ▽ﾟ*)o)))
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🍜 YouTube - https://www.youtube.com/thepholosopher
🍜 Instagram - https://www.instagram.com/pholosopher...
🍜 Twitter - https://twitter.com/DaPholosopher
🍜 Minds - https://www.minds.com/thepholosopher
🍜 SoundCloud - https://soundcloud.com/the-pholosopher
🍜 Steemit - https://steemit.com/@thepholosopher
🍜 BitChute - https://www.bitchute.com/channel/thep...
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