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Η ΨΕΥΤΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΚΡΑΤΟΥΣ
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1085 views • January 17, 2021
Όπως έχουμε σταθερά συνηθίσει να μας ενημερώνουν οι άνθρωποι που δεν έχουν καμια σύγκρουση συμφερόντων, έτσι και τώρα ο διευθυντής τη Moderna μας ανήγγειλε πως ο κοροϊδοϊός θα παραμείνει για πάντα. Πράγμα που υποδηλώνει πως περάσαμε από την εποχή των διάσπαρτων σχημάτων τους “πρόβλημα-αντίδραση-λύση” στην εποχή της μονιμοποίησης τους. Πάντα, δηλαδή, θα απειλούμαστε από τον ιό και θα παίρνουμε μέτρα ώσπου να μας προσφέρουν το νεο εμβόλιο.
Βλέπεις αυτός ο ιός μπαλαντέρ τους επιτρέπει να έχουν και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ατόφια, ενώ όταν μπεις στην προσομοίωση, όλα επιτρέπονται. Μπορείς να παρεις μέχρι και ερασιτέχνες από Μεξικάνικη σαπουνόπερα και να τους βαφτίσεις υπουργούς που διαχειρίζονται κρίσεις και διανέμουν ανεξέλεγκτα ενέσεις. Η σε μια χρονιά που τίποτα το ξεχωριστό δεν έχει συμβεί από θανάτους να σκάβεις τάφους και να έρχονται ξένα πρακτορεία να διασπείρουν παγκόσμια τα νέα της κορωνοτραγωδίας.
Εν τω μεταξύ φυσικά βλέπουμε τις τεχνολογίες συνεχώς όπως τα drones της αστυνομίας που είναι πλέον απαραίτητα μιας και δεν μπορούν να έρθουν κοντά οι άνθρωποι. Αυτά ήδη παρουσιάζουν εξαιρετικές δυνατότητες με τεχνητής νοημοσύνη για να ακολουθούν ανθρώπους και να αποφεύγουν εμπόδια. Όλα την ώρα που σε κάθε πλαίσιο κάθε ηλικίας άνθρωπος εκπαιδεύεται με ερεθίσματα που τον κάνουν συμβατό με τη νέα εποχή τους.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
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Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύνδεσμοι για την εκπομπή δε χωρούν εδώ από κάτω και είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/i-pseutokratia-tou-koronokratous
Moderna CEO: We will have to live with COVID-19 ‘forever’
https://www.washingtonexaminer.com/news/moderna-ceo-live-with-covid19-forever
REPORT: EU Planning “Vaccination Passport” Since 2018
https://off-guardian.org/2020/05/22/report-eu-planning-vaccination-passport-since-2018/
Microsoft, Salesforce και Oracle σχεδιάζουν το ψηφιακό διαβατήριο εμβολιασμού
https://pressroom-ioa.blogspot.com/2021/01/microsoft-salesforce-oracle.html
Νέα έρευνα για τις μάσκες δημιουργεί πολλά ερωτηματικά
https://eleftheripena.com/2021/01/15/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af-%cf%80/
Police Drones Are Starting to Think for Themselves
https://www.nytimes.com/2020/12/05/technology/police-drones.html?utm_source=pocket-newtab-global-en-GB
"Are we going to create internment camps?" : MEPs divided on isolation of Covid cases
https://x655sdo6ghhyqc4wjqtanjymdu--www-lci-fr.translate.goog/politique/va-t-on-creer-des-camps-d-internement-les-deputes-divises-sur-l-isolement-des-cas-covid-2171056.html
Σε σκληρό lockdown από το Σάββατο μπαίνει η Γαλλία
https://www.pentapostagma.gr/kosmos/6985070_se-skliro-lockdown-apo-sabbato-mpainei-i-gallia
«Λύγισε» on camera ο Κικίλιας μιλώντας για τους υγειονομικούς: «Είναι απλά συγκλονιστικοί»
https://www.tanea.gr/2021/01/13/politics/lygise-on-camera-o-kikilias-milontas-gia-tous-ygeionomikous-einai-apla-sygklonistikoi/
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ !!! Α Θ Ω Ο Ι !!! ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 285 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ !!!
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2756909691230869&;id=100007355952273
Ολλανδία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση Ρούτε
https://pressone.gr/2021/01/15/%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%81%ce%bf%cf%8d/
Οι παραγωγοί fake news φαίνεται ότι κερδίζουν το παιχνίδι παγκοσμίως
https://www.defence-point.gr/news/koronoios-oi-paragogoi-fake-news-fainetai-oti-kerdizoyn-to-paichnidi
Κορωνοϊός - Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό βίντεο από τα νεκροταφεία της πόλης - Αμέτρητοι οι τάφοι για τα θύματα της πανδημίας
https://www.protothema.gr/greece/article/1083749/suglonistiko-video-apo-ta-nekrotafeia-tis-thessalonikis-ametritoi-oi-tafoi-gia-ta-thumata-tis-pandimias/AMP/
An app can detect COVID patients 'from the way they cough'
https://youtu.be/pgzQ0LFk8jk
Ο κορωνοϊός βάζει ηλεκτρονικό βραχιόλι στους εργαζόμενους
https://www.newmoney.gr/roh/bloomberg/o-koronoios-vazi-ilektroniko-vrachioli-stous-ergazomenous/
Βλέπεις αυτός ο ιός μπαλαντέρ τους επιτρέπει να έχουν και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ατόφια, ενώ όταν μπεις στην προσομοίωση, όλα επιτρέπονται. Μπορείς να παρεις μέχρι και ερασιτέχνες από Μεξικάνικη σαπουνόπερα και να τους βαφτίσεις υπουργούς που διαχειρίζονται κρίσεις και διανέμουν ανεξέλεγκτα ενέσεις. Η σε μια χρονιά που τίποτα το ξεχωριστό δεν έχει συμβεί από θανάτους να σκάβεις τάφους και να έρχονται ξένα πρακτορεία να διασπείρουν παγκόσμια τα νέα της κορωνοτραγωδίας.
Εν τω μεταξύ φυσικά βλέπουμε τις τεχνολογίες συνεχώς όπως τα drones της αστυνομίας που είναι πλέον απαραίτητα μιας και δεν μπορούν να έρθουν κοντά οι άνθρωποι. Αυτά ήδη παρουσιάζουν εξαιρετικές δυνατότητες με τεχνητής νοημοσύνη για να ακολουθούν ανθρώπους και να αποφεύγουν εμπόδια. Όλα την ώρα που σε κάθε πλαίσιο κάθε ηλικίας άνθρωπος εκπαιδεύεται με ερεθίσματα που τον κάνουν συμβατό με τη νέα εποχή τους.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Κανάλι telegram:
https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Όλοι οι σύνδεσμοι για την εκπομπή δε χωρούν εδώ από κάτω και είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/i-pseutokratia-tou-koronokratous
Moderna CEO: We will have to live with COVID-19 ‘forever’
https://www.washingtonexaminer.com/news/moderna-ceo-live-with-covid19-forever
REPORT: EU Planning “Vaccination Passport” Since 2018
https://off-guardian.org/2020/05/22/report-eu-planning-vaccination-passport-since-2018/
Microsoft, Salesforce και Oracle σχεδιάζουν το ψηφιακό διαβατήριο εμβολιασμού
https://pressroom-ioa.blogspot.com/2021/01/microsoft-salesforce-oracle.html
Νέα έρευνα για τις μάσκες δημιουργεί πολλά ερωτηματικά
https://eleftheripena.com/2021/01/15/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af-%cf%80/
Police Drones Are Starting to Think for Themselves
https://www.nytimes.com/2020/12/05/technology/police-drones.html?utm_source=pocket-newtab-global-en-GB
"Are we going to create internment camps?" : MEPs divided on isolation of Covid cases
https://x655sdo6ghhyqc4wjqtanjymdu--www-lci-fr.translate.goog/politique/va-t-on-creer-des-camps-d-internement-les-deputes-divises-sur-l-isolement-des-cas-covid-2171056.html
Σε σκληρό lockdown από το Σάββατο μπαίνει η Γαλλία
https://www.pentapostagma.gr/kosmos/6985070_se-skliro-lockdown-apo-sabbato-mpainei-i-gallia
«Λύγισε» on camera ο Κικίλιας μιλώντας για τους υγειονομικούς: «Είναι απλά συγκλονιστικοί»
https://www.tanea.gr/2021/01/13/politics/lygise-on-camera-o-kikilias-milontas-gia-tous-ygeionomikous-einai-apla-sygklonistikoi/
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ !!! Α Θ Ω Ο Ι !!! ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 285 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ !!!
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2756909691230869&;id=100007355952273
Ολλανδία: Παραιτήθηκε η κυβέρνηση Ρούτε
https://pressone.gr/2021/01/15/%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%81%ce%bf%cf%8d/
Οι παραγωγοί fake news φαίνεται ότι κερδίζουν το παιχνίδι παγκοσμίως
https://www.defence-point.gr/news/koronoios-oi-paragogoi-fake-news-fainetai-oti-kerdizoyn-to-paichnidi
Κορωνοϊός - Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό βίντεο από τα νεκροταφεία της πόλης - Αμέτρητοι οι τάφοι για τα θύματα της πανδημίας
https://www.protothema.gr/greece/article/1083749/suglonistiko-video-apo-ta-nekrotafeia-tis-thessalonikis-ametritoi-oi-tafoi-gia-ta-thumata-tis-pandimias/AMP/
An app can detect COVID patients 'from the way they cough'
https://youtu.be/pgzQ0LFk8jk
Ο κορωνοϊός βάζει ηλεκτρονικό βραχιόλι στους εργαζόμενους
https://www.newmoney.gr/roh/bloomberg/o-koronoios-vazi-ilektroniko-vrachioli-stous-ergazomenous/
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