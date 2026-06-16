π. Δήμος Σερκελίδης, Η Προφητεία του Αγίου Ιουστίνου για το Κολυμπάρι.

Δέκα χρόνια μετά, οι προειδοποιήσεις του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς φωτίζουν τα γεγονότα που ακολούθησαν την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης.





Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «Φροντιστήριο Θεολογίας» την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026,στις 7:00 μμ, ὁ Πρεσβύτερος π. Δήμος Σερκελίδης μίλησε με θέμα: Η Προφητεία του Αγίου Ιουστίνου για το Κολυμπάρι.

Η ομιλιά πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης"του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr