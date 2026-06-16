π. Δήμος Σερκελίδης, Η Προφητεία του Αγίου Ιουστίνου για το Κολυμπάρι.

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Δέκα χρόνια μετά, οι προειδοποιήσεις του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς φωτίζουν τα γεγονότα που ακολούθησαν την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης.
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «Φροντιστήριο Θεολογίας» την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026,στις 7:00 μμ, ὁ Πρεσβύτερος π. Δήμος Σερκελίδης μίλησε με θέμα: Η Προφητεία του Αγίου Ιουστίνου για το Κολυμπάρι.
Η ομιλιά πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης"του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr