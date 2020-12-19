Extranjera residente en Vilcabamba da fe de su experiencia con 5G y cómo esto deterioró su salud

Pro Defensa Vilcabamba 1 follower Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

51 views • December 19, 2020



#AtenciónVilcabamba #ProDefensaVilcabamba #AmamosVilcabamba #Discierne5G



Busca más videos e información en nuestro canal de Brighteon -



¿Quieres ayudar a proteger el valle Sagrado? ingresa al chat en whats app de Pro-Defensa Vilcabamba ¡Atención Vilcabamba! Residentes internacionales de Vilcabamba nos cuentan porqué eligieron Vilcabamba como su hogar y nos explican el peligro para la salud que implica el 5g y los niveles altos de frecuencias electromagnéticas. En un área natural no es necesario 5G para suplir la necesidad de comunicaciones, si se usa fibra óptica. Los beneficios no justifican los daños a la salud ni a la vida. Tomémonos el tiempo de discernir con sabiduría cómo incorporar lo mejor de la tecnología actual sin perder los beneficios de la salud, el bienestar natural y la longevidad. Comparte con tus contactos#AtenciónVilcabamba #ProDefensaVilcabamba #AmamosVilcabamba #Discierne5GBusca más videos e información en nuestro canal de Brighteon - https://www.brighteon.com/channels/no5genvilcabamba ¿Quieres ayudar a proteger el valle Sagrado? ingresa al chat en whats app de Pro-Defensa Vilcabamba https://chat.whatsapp.com/IakbCLhXxK76n26SkfpGDx Keywords emf5gwifivilcabambaroutersaludpeligroradiacioncelular

Show More