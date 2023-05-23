Level with me sottotitolato in Italiano 23 Maggio 2023

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Video originale https://youtu.be/dR47TRmLqcc
La terza puntata della serie LEVEL, il documentario "Level with Me" è la prova definitiva che le nostre agenzie spaziali sono fraudolente. Hanno rubato i soldi delle nostre tasse per troppo tempo. Ingannare le masse con, e non solo, CGI, schermi verdi, imbracature e indirizzare la vostra mente in un fantomatico mondo eliocentrico. Gravità dite? Ebbene, in questo documentario, dimostrano che l'elettrostatica è la forza comunemente indicata e accettata come "gravità" grazie ai nostri sistemi educativi finanziati dai Rockefeller, con un rivoluzionario esperimento elettrostatico! Questa volta, visitano il Kennedy Space Center della NASA a Orlando, il CSBF della NASA in Palestina, in Texas, e l'ufficio del Board of Brevard County Commissioners in Florida. Inoltre, portano alla luce ciò che è realmente accaduto nell'esplosione dello Space Shuttle Challenger e ciò che gli attori della crisi coinvolti stanno attualmente facendo nelle loro vite.
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