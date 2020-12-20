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Christian Perronne au Défi de la vérité : ses premiers mots après sa mise à l'écart
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29 views • December 20, 2020
[EXCLUSIVITÉ FRANCE SOIR]
Par un communiqué de presse sur sa page Facebook, ce jeudi 17 décembre, le professeur Christian Perronne annonce que M. Hirsch, directeur général de l'AP-HP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris), lui a remis un arrêté mettant fin à ses fonctions de chef de service suite à une convocation le 17 décembre à 8 heures.
Il est reproché au professeur Perronne des propos publics jugés "indignes de la fonction qu'il exerce".
Le Pr Perronne s'est essayé au Défi de la vérité, notre nouvelle émission. Au micro de Richard Boutry, il a relaté hier (jeud) soir, son entretien du matin et déclaré qu’avec l’assistance de son avocat, il va attaquer certains médecins devant le Conseil de l’Ordre.
Entre les tweets de Martin Hirsch, de l'APHP, d’un médecin qui diffuse impunément la décision de la CME, et le communiqué de presse nominatif de l'APHP, on peut s’interroger sur les motifs de cette cabale qui s’apparente à du harcèlement moral en meute. Il ne serait en rien étonnant de voir une plainte voire une saisine directe en correctionnelle de la part du Pr Perronne.
Avec un CV aussi éloquent que celui du professeur Perronne, qui met ses patients avant tout est un martyr pour avoir voulu soigner.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
Par un communiqué de presse sur sa page Facebook, ce jeudi 17 décembre, le professeur Christian Perronne annonce que M. Hirsch, directeur général de l'AP-HP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris), lui a remis un arrêté mettant fin à ses fonctions de chef de service suite à une convocation le 17 décembre à 8 heures.
Il est reproché au professeur Perronne des propos publics jugés "indignes de la fonction qu'il exerce".
Le Pr Perronne s'est essayé au Défi de la vérité, notre nouvelle émission. Au micro de Richard Boutry, il a relaté hier (jeud) soir, son entretien du matin et déclaré qu’avec l’assistance de son avocat, il va attaquer certains médecins devant le Conseil de l’Ordre.
Entre les tweets de Martin Hirsch, de l'APHP, d’un médecin qui diffuse impunément la décision de la CME, et le communiqué de presse nominatif de l'APHP, on peut s’interroger sur les motifs de cette cabale qui s’apparente à du harcèlement moral en meute. Il ne serait en rien étonnant de voir une plainte voire une saisine directe en correctionnelle de la part du Pr Perronne.
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