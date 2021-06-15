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[VOSTFR] David Icke Discours lors du rassemblement 'Sauvons nos droits' Londres 26.09.2020 [CENSURE YOUTUBE]
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10 views • June 15, 2021
«Pas de travail. Pas d'économies d'argent.
Juste un choix, pour le moment, entre la peur et l'amour.
Et c'est tout ce qui a toujours été.
Craindre la monnaie de contrôle qui dit :
je me fige, j'obéis, je me soumets.
L'amour dit : je suis libre !
L'amour dit : Crie la liberté !
et ce que l'amour apporte,
c'est une colonne vertébrale d'acier et la force du non»
✅ Vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=WWenlNq3pNo
✅ Mention de David Icke dans son discours de ce jour :
http://www.tehomet.net/bill.html
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