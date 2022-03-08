Trinkwasseraufbereitung: Wie entsteht lebendiges Wasser? ( Webinar Teil 2)

Der Mensch kann drei Minuten ohne Luft leben, drei Wochen ohne Nahrung, aber nur drei Tage ohne Wasser. Wasser scheint ein so unspektakulärer Stoff zu sein, doch er ist ist DAS Lebenselixier. Ohne Wasser gäbe es überhaupt kein Leben auf der Erde, wie wir es kennen. Der Mensch hat sich immer in der Nähe von Wasser niedergelassen und dort seine Siedlungen oder später Städte gebaut. Er wusste von Anfang an, dass klares, reines lebendiges Quellwasser das Beste für ihn ist. Er bemerkte sehr schnell, dass es Heilquellen gibt, deren Wasser zu seiner Gesundheit und sogar zu Heilungen beitragen konnte. Ohne zu wissen warum, wussten die Menschen - und auch Tiere - das von jeher.

Gesundes Wasser schmeckt man und man fühlt, dass es guttut. Warum das so ist, hat die Wissenschaft herausgefunden: Es liegt an der Struktur, die ideales Wasser hat: Es bildet Sechseck-Molekülgitter. Diese ideale Sechseck- oder Hexagonalstruktur ist sehr schön an den kleinen Eiskristallen in Schneeflocken zu sehen. Sie sind immer sechsstrahlig und haben immer 60Grad-Winkel.

Sowohl der Wasserforscher Professor Gerhard Pollack, als auch der japanische Forscher Masaru Emoto haben uns das Wunder des "lebendigen Wassers" nahegebracht. Aber auch die Forschung an der DNA hat gezeigt, dass die DNA von Menschen und Tieren immer in einer Wassertasche aus hexagonalem Wasser eingebettet ist - und nur in diesem Umfeld und unter Mitwirkung dieses lebendigen Wassers ihre Aufgaben erfüllen kann. Wasser ist also auf vielen Ebenen ein Wunder der Natur und überlebenswichtig.

Ich beleuchte in diesem Webinar sehr viele unglaublich spannende Dinge und Fakten über Wasser und zeige, wie man seine Gesundheit verbessern kann und damit auch sein ganzes Leben, wenn man richtiges, gesundes Wasser zu sich nimmt, wie man Wasser mit den richtigen Frequenzen zu belebtem Wasser macht, wie man es energetisiert. Gesundes Wasser, wie gutes Quellwasser, ist nämlich sofort zellgängig und ein wahres Lebenselixir.

Viele Menschen trinken zwar viel, aber kein gutes, gesundes Wasser. Ein sehr eindrückliches Beispiel, dass einfach viel Wasser zu trinken nicht hilfreich ist, zeigen Todesfälle bei Marathonläufern. die einfach literweise Leitungswasser getrunken haben, das aber leider alle Mineralien aus dem Körper schwemmte und den Körper in den Zusammenbruch trieb.

Der große Wasserbetrug ist, dass minderwertiges, durch Rohre gedrücktes, molekular zerfetztes Wasser, oder mineralienfreies Wasser oder sogar destilliertes Wasser alles andere, als gesund ist. Ich habe es schon es zu Genüge erlebt: 99% der Leute, die ich teste, sind dehydriert. 95% aller Leute, die ich teste, trinken ungesundes Wasser – und Du eventuell auch jetzt gerade. Wasser ist wichtiger als Nahrung.

In diesem Webinar erfährst Du viele Informationen die neu sein könnten und die die meisten Ärzte nicht mal kennen. Es lohnt sich, das Webinar anzuhören! Es ist ein Seminar mit Fragen und Antworten.

Ich beantworte gerne Deine Fragen:

Kontakt:

Norbert Heuser

https://verbesseredeinleben.info

Tel.: 03591 – 531 7440