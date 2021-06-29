© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
POÉSIA • 3 | Robert Faurisson & Rimbaud • Rimbaud : classique érotique
Follow
0
Share
Report
22 views • June 29, 2021
POÉSIA, est une émission culturelle subversive consacrée à la poésie, ce qui est rare, mais ce qui l'est encore davantage, c'est que ce soit le professeur Robert Faurisson qui en parle. Cet homme, connu dans le monde entier pour son révisionnisme historique, a pourtant commencé son héroïque aventure en territoire de poésie avec Arthur Rimbaud.
Dans cette partie 3, le professeur défend l'idée que le jeune poète est, avant toute chose et malgré les apparences, un poète classique.
En évoquant le fait qu'Arthur Rimbaud abandonnera de manière radicale la littérature pour parcourir le monde, Robert Faurisson nous parlera de ses voyages et de sa propre nature d'aventurier...
La prochaine partie de POÉSIA, sera consacrée exclusivement à "L'affaire Rimbaud", c'est-à-dire à l'étonnant retentissement dans le monde littéraire en 1961 et 1962 que connut l'article "A-t-on lu Rimbaud ?", et qui parut dans la revue "Bizarre".
==================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Dans cette partie 3, le professeur défend l'idée que le jeune poète est, avant toute chose et malgré les apparences, un poète classique.
En évoquant le fait qu'Arthur Rimbaud abandonnera de manière radicale la littérature pour parcourir le monde, Robert Faurisson nous parlera de ses voyages et de sa propre nature d'aventurier...
La prochaine partie de POÉSIA, sera consacrée exclusivement à "L'affaire Rimbaud", c'est-à-dire à l'étonnant retentissement dans le monde littéraire en 1961 et 1962 que connut l'article "A-t-on lu Rimbaud ?", et qui parut dans la revue "Bizarre".
==================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.