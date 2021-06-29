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POÉSIA • 3 | Robert Faurisson & Rimbaud • Rimbaud : classique érotique
Le Vlogue
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22 views • June 29, 2021
POÉSIA, est une émission culturelle subversive consacrée à la poésie, ce qui est rare, mais ce qui l'est encore davantage, c'est que ce soit le professeur Robert Faurisson qui en parle. Cet homme, connu dans le monde entier pour son révisionnisme historique, a pourtant commencé son héroïque aventure en territoire de poésie avec Arthur Rimbaud.
Dans cette partie 3, le professeur défend l'idée que le jeune poète est, avant toute chose et malgré les apparences, un poète classique.
En évoquant le fait qu'Arthur Rimbaud abandonnera de manière radicale la littérature pour parcourir le monde, Robert Faurisson nous parlera de ses voyages et de sa propre nature d'aventurier...

La prochaine partie de POÉSIA, sera consacrée exclusivement à "L'affaire Rimbaud", c'est-à-dire à l'étonnant retentissement dans le monde littéraire en 1961 et 1962 que connut l'article "A-t-on lu Rimbaud ?", et qui parut dans la revue "Bizarre".
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