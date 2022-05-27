© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Σύνοψη RebelNews στο Νταβός: Τριήμερο «κυνηγητό» των παγκοσμιοποιητών
Follow
1
Share
Report
8 views • May 27, 2022
Sophie Corcoran :
Αν έπρεπε να συνοψίσω τις τελευταίες τρεις μέρες, θα ήταν «υποκρισία, υποκρισία και λίγη ακόμα υποκρισία».
Να μας κάνουν διάλεξη για την κλιματική αλλαγή ενώ αυτοί πετούν με ιδιωτικά τζετ και έχουν αυτοκίνητα - και άλλα αυτοκίνητα - και περισσότερα αυτοκίνητα.
Να θέλουν να εφαρμόσουν την ψηφιακή ταυτότητα και μεγαλύτερη επιτήρηση, ενώ αυτοί κρύβονται πίσω από την μικρή προστατευμένη περιοχή εκεί πίσω.
Οπότε οι πλούσιοι έχουν ιδιωτική ζωή, αλλά οι φτωχοί όχι. Εδώ υπάρχουν οπλισμένοι φρουροί σαν τους αστακούς - αλλά δεν τους αρέσει η οπλοκατοχή.
Έτσι, φαίνεται πραγματικά το ετήσιο σύνθημα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που είναι: «Κανόνες για σένα, αλλά όχι για μένα».
Rebel News
https://www.rebelnews.com/tags/world_economic_forum
Αν έπρεπε να συνοψίσω τις τελευταίες τρεις μέρες, θα ήταν «υποκρισία, υποκρισία και λίγη ακόμα υποκρισία».
Να μας κάνουν διάλεξη για την κλιματική αλλαγή ενώ αυτοί πετούν με ιδιωτικά τζετ και έχουν αυτοκίνητα - και άλλα αυτοκίνητα - και περισσότερα αυτοκίνητα.
Να θέλουν να εφαρμόσουν την ψηφιακή ταυτότητα και μεγαλύτερη επιτήρηση, ενώ αυτοί κρύβονται πίσω από την μικρή προστατευμένη περιοχή εκεί πίσω.
Οπότε οι πλούσιοι έχουν ιδιωτική ζωή, αλλά οι φτωχοί όχι. Εδώ υπάρχουν οπλισμένοι φρουροί σαν τους αστακούς - αλλά δεν τους αρέσει η οπλοκατοχή.
Έτσι, φαίνεται πραγματικά το ετήσιο σύνθημα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που είναι: «Κανόνες για σένα, αλλά όχι για μένα».
Rebel News
https://www.rebelnews.com/tags/world_economic_forum
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.