Σύνοψη RebelNews στο Νταβός: Τριήμερο «κυνηγητό» των παγκοσμιοποιητών

Sophie Corcoran :Αν έπρεπε να συνοψίσω τις τελευταίες τρεις μέρες, θα ήταν «υποκρισία, υποκρισία και λίγη ακόμα υποκρισία».Να μας κάνουν διάλεξη για την κλιματική αλλαγή ενώ αυτοί πετούν με ιδιωτικά τζετ και έχουν αυτοκίνητα - και άλλα αυτοκίνητα - και περισσότερα αυτοκίνητα.Να θέλουν να εφαρμόσουν την ψηφιακή ταυτότητα και μεγαλύτερη επιτήρηση, ενώ αυτοί κρύβονται πίσω από την μικρή προστατευμένη περιοχή εκεί πίσω.Οπότε οι πλούσιοι έχουν ιδιωτική ζωή, αλλά οι φτωχοί όχι. Εδώ υπάρχουν οπλισμένοι φρουροί σαν τους αστακούς - αλλά δεν τους αρέσει η οπλοκατοχή.Έτσι, φαίνεται πραγματικά το ετήσιο σύνθημα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που είναι: «Κανόνες για σένα, αλλά όχι για μένα».Rebel News