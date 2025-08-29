Юрий Нестеренко. Солнце

Данное стихотворение не имеет целью ни оправдывать преступления Японии во Второй мировой, ни осуждать США за ядерную бомбардировку, которая была необходима, чтобы принудить Японию к капитуляции. (А вот бомбардировка Дрездена зажигательными бомбами, которая не привела и в принципе не могла привести к окончанию войны - и от которой погибло больше, чем от атомной бомбы - была бессмысленным варварством. На эту тему у меня тоже есть стихи: http://yun.complife.info/verses/justi...)

Ролик сделан с большим вниманием к деталям - обратите внимание, пилот даже нажимает и отпускает тангенту в процессе радиообмена. Звук моторов аутентичный.

Японскую музыку брал из этой подборки: •https://www.youtube.com/watch?v=suUsDNq4WtM