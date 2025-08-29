BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Юрий Нестеренко. Солнце
Yury Nesterenko/George Right
Yury Nesterenko/George Right
7 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • 23 hours ago

Данное стихотворение не имеет целью ни оправдывать преступления Японии во Второй мировой, ни осуждать США за ядерную бомбардировку, которая была необходима, чтобы принудить Японию к капитуляции. (А вот бомбардировка Дрездена зажигательными бомбами, которая не привела и в принципе не могла привести к окончанию войны - и от которой погибло больше, чем от атомной бомбы - была бессмысленным варварством. На эту тему у меня тоже есть стихи: http://yun.complife.info/verses/justi...)

Ролик сделан с большим вниманием к деталям - обратите внимание, пилот даже нажимает и отпускает тангенту в процессе радиообмена. Звук моторов аутентичный.

Японскую музыку брал из этой подборки: •https://www.youtube.com/watch?v=suUsDNq4WtM

Keywords
wwiipoemyury nesterenko
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy