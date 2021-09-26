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Dr. Gödény György 2021.09.26. Horvát elnök beszéde IGAZ: ellenzi a COVID őrületet!
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10 views • October 09, 2021
Nálunk is jó lenne már néhány értelmes politikus!
A horvát elnök máshogy beszél a járványőrületről, mint Orbán Viktor!
Szerencsére vannak még normális emberek a politikában, és ha azt szeretnéd, hogy nálunk is így legyen, csatlakozz és támogasd a Normális Élet Pártját, hogy bekerüljön a parlamentbe: https://facebook.com/groups/Normalis.Elet.Partjan
Kapcsolódjatok be az ország minden településén a helyi szervezésbe, hogy a választáson mi legyünk a mérleg nyelve, és végetvessünk az értelmetlen intézkedéseknek: https://normalisorszag.com
Meg fogjuk változtatni ezt a három évtizede működésképtelen rendszert, hogy megteremtsük a Normális Életet, ezért támogassátok, jelentkezzetek és kapcsolódjatok be! Nagyon sötét jövő vár ránk, ha nem veszünk részt aktívan a választási küzdelemben, mert csak ez a lehetőség maradt, hogy megváltoztassuk ezt a hibbant rendszert!
A horvát elnök máshogy beszél a járványőrületről, mint Orbán Viktor!
Szerencsére vannak még normális emberek a politikában, és ha azt szeretnéd, hogy nálunk is így legyen, csatlakozz és támogasd a Normális Élet Pártját, hogy bekerüljön a parlamentbe: https://facebook.com/groups/Normalis.Elet.Partjan
Kapcsolódjatok be az ország minden településén a helyi szervezésbe, hogy a választáson mi legyünk a mérleg nyelve, és végetvessünk az értelmetlen intézkedéseknek: https://normalisorszag.com
Meg fogjuk változtatni ezt a három évtizede működésképtelen rendszert, hogy megteremtsük a Normális Életet, ezért támogassátok, jelentkezzetek és kapcsolódjatok be! Nagyon sötét jövő vár ránk, ha nem veszünk részt aktívan a választási küzdelemben, mert csak ez a lehetőség maradt, hogy megváltoztassuk ezt a hibbant rendszert!
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