Kvällens galenskap 211015

1. I helgen ska Miljöpartiets kongress anta ett nytt program för social rättvisa. I detta föreslår partistyrelsen en lång rad skattehöjningar, där skatten på fastigheter sticker ut. Samtidigt föreslår partiets språkrör Per Bolund att Sverige ska låna 1 000 miljarder för klimatet på en 10 års period.2. Regeringen kommer inom kort lägga fram en grundlagsförändring på riksdagens bord. En grundlagsändring som tidigare fått underkänt men nu modifierats något. Syftet är dock detsamma, begränsa medborgarnas informationsrättigheter och friheter där regeringen sätter brottslingens intresse av att hålla sig under radarn före allmänhetens behov av att via media hållas informerade.3. Som EU-medborgare har du juridisk rätt att välja bort covidvaccin eller vilken annan injektion som helst. Ingen medborgare ska heller behöva känna varken socialt eller politiskt tryck att låta injicera sig med något preparat, enligt Europarådets resolution 2361.4. Ville mörda sin syster för påstådd otrohet – inget hedersmotiv enligt åklagaren. Kulturberikningen måste skyddas till varje pris.5. Polen förbjuder asylinvandring. Utlänningar som stoppas efter att ha tagit sig in olagligt ska tvingas lämna polsk mark utan rätt att söka asyl. Kanske båt till Sverige.6. Rekordmånga svårt sjuka till akuten “ingen vet varför” “Ingen kan säkert svara på varför det är så, men Magnus Cernerud som är chef på akuten i Värnamo tror att det delvis kan bero på att vissa undvikit att söka vård i tid under pandemin.”7. En diskussion om extrem islam skulle gynna Sverigedemokraterna, som varnat för att stor invandring leder till denna typ av hot. Därför väljer medierna att lägga nyheter ”tillrätta”, så att mediekonsumenterna inte får veta sanningen, utan en vänsterpropaganistisk tolkning, så som vänstern önskar att det skulle vara – att gärningsmannen inte hade kopplingar till islam.8. Veckans Nyhetsanalys nr 19 om HMF-domarna, Lars Vilks och Fastighetskrisen i Kina - med Magnus Stenlund och Mikael Willgert