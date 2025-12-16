BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Rompiendo La Propaganda Nutricional - destacado de la entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
3 views • 3 days ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


En este episodio de Decentralized TV, los presentadores Todd y Mike reciben al chef Pete Evans, quien habla sobre su carrera, incluidos sus libros de cocina y el documental “The Magic Pill”. Evans enfatiza la importancia de las dietas naturales y ancestrales y los beneficios del ayuno, compartiendo su experiencia personal con un ayuno de agua de siete días. Aboga por involucrar a los niños en la cocina y adoptar un enfoque consciente hacia la alimentación. Evans también destaca la necesidad de cuestionar los consejos nutricionales convencionales y los peligros de los alimentos ultraprocesados. La conversación aborda la conexión entre la dieta y la función cognitiva, la importancia de la gratitud y el potencial del ayuno para la claridad mental y la salud.



Mike Adams habló sobre la creación de su libro “The Belly Fat Deception” utilizando IA, que generó un libro de 230 páginas a partir de una breve instrucción. El libro está disponible de forma gratuita en books.brightelearn.ai. También destacó el uso de la IA para la creación musical con Suno y el potencial de la IA para generar diversos tipos de contenido, incluidos libros, películas y documentales. Adams enfatizó la importancia de la autoeducación y los beneficios de las asociaciones no incorporadas sin fines de lucro (UNA) para la protección de activos. También mencionó el papel de Health Ranger Store en la financiación del motor de libros y el potencial de patrocinios corporativos.

Keywords
brighteonhighlightsspanishverdad botanica
