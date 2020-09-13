Info - Le rayonnement 5.G intensifie-t-il les maladies à coronavirus ?

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Info - Le rayonnement 5.G intensifie-t-il les maladies à coronavirus ?
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13 views • September 13, 2020
En raison de la propagation très rapide des maladies à coronavirus dans le monde entier, la question se pose de savoir quelles en sont les causes possibles. Dès le 6 avril 2020, les médecins allemands spécialistes en médecine environnementale, ainsi que le Dr Joachim Mutter, le célèbre spécialiste en médecine environnementale, et le professeur Karl Hecht, ont écrit une lettre ouverte sur cette question à la Chancelière Angela Merkel et à diverses autres personnalités politiques. Ils y écrivent :
« Mis à part le degré d'infectiosité du virus, c’est surtout la réceptivité de « l'hôte » qui joue un rôle, c'est-à-dire concrètement si le système immunitaire fonctionne bien ou non et si des anticorps spécifiques au virus manquent ou s’ils ont déjà été produits. [...] Selon de nombreux experts indépendants de l'industrie, la technologie des hautes fréquences pulsées est désormais considérée comme l'une des causes des nombreux problèmes de santé rencontrés aujourd'hui. [...] On a également détecté des influences des signaux à haute fréquence sur le système immunitaire, comme par exemple une concentration d'infections près des stations émettrices. »
Vous pouvez accéder au texte intégral en cliquant sur le lien ci-dessous :
(https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&;lang=fr&id=16484&date=2020-05-28)
L'étude complète est disponible avec le lien ci-dessous. (http://www.radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks-2/ )
Sources / Liens :
Lettre ouverte des spécialistes en médecine environnementale :
Offener Brief der Umweltmediziner:
https://ul-we.de/wp-content/uploads/2020/04/Appell-Corona-und-Mobilfunk-Aerzte.pdf
https://ul-we.de/mobilfunk-corona-aerzteappell-an-die-bundeskanzlerin/
Étude de Bartomeu Payeras Cifre (en espagnol) :
Studie von Bartomeu Payeras Cifre (spanisch):
http://www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-d.pdf
« Mis à part le degré d'infectiosité du virus, c’est surtout la réceptivité de « l'hôte » qui joue un rôle, c'est-à-dire concrètement si le système immunitaire fonctionne bien ou non et si des anticorps spécifiques au virus manquent ou s’ils ont déjà été produits. [...] Selon de nombreux experts indépendants de l'industrie, la technologie des hautes fréquences pulsées est désormais considérée comme l'une des causes des nombreux problèmes de santé rencontrés aujourd'hui. [...] On a également détecté des influences des signaux à haute fréquence sur le système immunitaire, comme par exemple une concentration d'infections près des stations émettrices. »
Vous pouvez accéder au texte intégral en cliquant sur le lien ci-dessous :
(https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&;lang=fr&id=16484&date=2020-05-28)
L'étude complète est disponible avec le lien ci-dessous. (http://www.radiationdangers.com/5g/study-shows-direct-correlation-between-5g-networks-and-coronavirus-outbreaks-2/ )
Sources / Liens :
Lettre ouverte des spécialistes en médecine environnementale :
Offener Brief der Umweltmediziner:
https://ul-we.de/wp-content/uploads/2020/04/Appell-Corona-und-Mobilfunk-Aerzte.pdf
https://ul-we.de/mobilfunk-corona-aerzteappell-an-die-bundeskanzlerin/
Étude de Bartomeu Payeras Cifre (en espagnol) :
Studie von Bartomeu Payeras Cifre (spanisch):
http://www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-d.pdf
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