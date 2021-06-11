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COVID: LE CURE PROIBITE_ di M. Mazzucco
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Si evidenziano due cose:
1 - che le cure per il Covid esistono;
2 - che il nostro Governo non ha mai voluto adottarle perchè le case farmaceutiche non le vogliono. Non le vogliono perchè intendono mantenerci in questo stato di "emergenza" permanente, finchè la maggioranza della popolazione non avrà accettato di farsi vaccinare.
In altre parole, ci ricattano con il tira e molla delle restrizioni, affinchè la gente esasperata accetti di vaccinarsi pur di avere indietro le proprie libertà.
1 - che le cure per il Covid esistono;
2 - che il nostro Governo non ha mai voluto adottarle perchè le case farmaceutiche non le vogliono. Non le vogliono perchè intendono mantenerci in questo stato di "emergenza" permanente, finchè la maggioranza della popolazione non avrà accettato di farsi vaccinare.
In altre parole, ci ricattano con il tira e molla delle restrizioni, affinchè la gente esasperata accetti di vaccinarsi pur di avere indietro le proprie libertà.
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